農民工接到春晚邀請，熱愛就會有精彩

中評社北京1月22日電／據新京報報導，2024年龍年央視春晚，已經進入到彩排階段。據報導，日前，一批平凡的普通人，收到了現場觀看央視春晚的邀請函，比如去年在深圳街頭彈鋼琴走紅的農民工易群林。



今年58歲的易群林來自湖南岳陽，20多年前他來到深圳做建築零工。在公眾印象中，端坐在鋼琴前的演奏者，往往顯得特別優雅；而當身穿工裝的易群林彈起鋼琴時，便形成了極大的“反差”，也因此獲得了關注。



易群林很喜歡搗鼓樂器，鋼琴是他年少時在縣城的親戚家裡學的，雖然幾十年過去了，但那些曲譜還依然記得。在過去的歲月裡，這雙手洗過碗、組裝過玩具、握過鐵鍬也和過水泥，手掌磨出了不少老繭，但也沒有泯滅他對音樂的熱愛。



現實中，還有許許多多像易群林一樣的普通人，因為堅持自己的熱愛，一有“機會”就發光出彩。喜歡寫詩的外賣員，以燒火棍為筆在墻上作畫的農村大娘，愛好書法的農民工……生活的不易，讓他們不得不為生計操勞，但並沒有迫使他們放棄自己的夢想。



這些愛好看起來似乎並不能給他們帶來什麼現實的收益，卻讓他們活出了屬於自己的燦爛。職業有差別，收入有高低，但所有的熱愛和付出都應該被一視同仁。



易群林們的屢屢走紅，除了個人對熱愛的堅守，當然也與時代的發展進步密不可分。



已經30多年沒有摸過鋼琴的易群林，從來沒想到有一天能在深圳街頭再次彈上鋼琴。鋼琴這樣的“嬌貴”物件擺在街頭任人彈奏，以前確實是難以想象的，而今卻已經成為不少公眾場所的基本配備。

