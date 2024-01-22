商務部：優化銀發消費　擴容家政服務

中評社北京1月22日電／據人民網報導，近日，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。1月22日，國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，邀請有關部門負責同志介紹了相關情況。



“銀發經濟涉及面廣、產業鏈長，發展銀發經濟能更好的滿足老年人的消費需求，讓發展成果更多惠及老年群體。”商務部服務貿易和商貿服務業司負責人朱光耀在會上表示，商務部高度重視發展銀發經濟，在2023消費提振年中，會同各地圍繞“時光不老、銀發最美”這一主題推出了多項便利銀發群體消費的舉措，同時積極推進家政服務業提質擴容，深入開展一刻鐘便民生活圈建設，推動提升家居適老化水平，引導外資投向老齡產業，不斷優化銀發經濟的發展環境。



朱光耀介紹，下一步，商務部將立足職能，積極促進銀發經濟發展，更好滿足銀發群體的消費需求，增進老年人福祉。重點將做好三方面工作：



一是優化銀發消費發展環境。積極發展健康消費，優化商品和服務供給，更好滿足銀發群體健康消費需求。深入推進一刻鐘便民生活圈建設，鼓勵試點地區社區開展商業設施適老化改造，發展社區食堂，擴大老年助餐服務，鼓勵家政、護理人員進社區，提高便民服務“溫度”。



二是加強國際合作，促進銀發經濟發展。充分發揮進博會、服貿會、消博會等平台作用，在進博會設置“健康養老專區”，動員更多世界五百強、隱形冠軍企業參展，展示推介銀發經濟前沿技術、產品和服務，推動養老產業發展和技術進步。依托自由貿易試驗區、國家服務業擴大開放綜合示範區、服務貿易創新發展示範區等對外開放載體，加強銀發經濟跨區域、國際性合作。積極推進與有關國家和地區的自由貿易協定談判，持續推動在養老服務領域達成更高水平雙向開放承諾。



三是推進家政服務業提質擴容，強化發展支撐。實施家政興農行動，從供給端入手，鼓勵引導家政從業人員積極參與居家老年人的照護服務，開展“生活服務招聘季活動”和“家政服務員技能提升行動”，擴大家政服務供給，提升家政服務質量，為社區養老、居家養老提供有力支撐。



（來源：人民網）

