高雄傳悲劇！夫妻不堪經濟壓力帶3稚子輕生

高雄21日晚間接獲報案稱有人失聯，破門進入發現一家五口陳屍租屋處內，已死亡多時。（照:高雄市警方提供） 中評社高雄1月22日電／高雄市驚傳5死命案！高雄消防隊21日深夜獲報新興區七賢二路的一棟大樓的出租套房有人需要救護，救護人員抵達之後，破門進入發現有2名大人3名小孩，共5人倒臥在床上，且已明顯死亡多時。警方事後鑑識，現場並無外力介入痕跡，經探查後，發現屋主夫婦疑似有經濟壓力而選擇輕生。現正由檢察官至市立殯儀館相驗釐清死因，雙方家屬到場不發一語。



根據《中時新聞網》報導，林男與袁女夫妻兩人年僅28歲，已育有3名年紀分別為3歲、6歲和7歲幼子，昨晚10點袁女同事因聯繫不到袁女，因袁女曾透露有經濟壓力，加上養子壓力大，擔心出意外而向警方報案，沒想到警方破門後仍發生憾事。



警方發現，一家五口屋內門窗緊閉，警方進門後5人已明顯死亡，並無發現外力介入痕跡，據周邊監視器顯示，一家五口疑似20日返家後就沒有再出入過。



據瞭解，林男為某公司基層員工，袁女則曾經營精品店，夫妻倆疑似因經濟壓力大，欠有多筆債務，加上3名兒子教養費用，更加重經濟負擔，可能成壓倒一家五口主因。



檢察官今早前往市立殯儀館相驗釐清死因，夫妻雙方家屬在10點後陸續抵達現場，林男家屬到場時低頭不發一語，袁女父親則情緒激動，在親友攙扶下才勉強能走進相驗室，對於一家五口走上絕路都不願多談。



高雄市社會局表示，經查無保護及脆弱家庭通報紀錄，也非自殺列管案，社會局已派社工關懷並連結慈善資源，協助處理喪葬事宜。



高雄市教育局則說，經查3名小孩其中1名就讀外縣市國小、2名就讀本市幼兒園。園方表示小孩平時上學並無異狀，園方將持續關懷與協助家屬，教育局亦請學諮中心入園進行班級團體輔導，呼籲家長應尊重孩子個體生命，如有家庭或經濟變故可尋求相關政府資源協助。