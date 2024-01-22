發展銀發經濟既利當前又惠長遠

中評社北京1月22日電／積極應對人口老齡化，事關國家發展全局，事關億萬百姓福祉，和每個人、每個家庭都息息相關。



《國務院辦公廳關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》（以下簡稱《意見》）於近期印發。銀發經濟有何內涵？為何受重視？又該如何發展？對此，在1月22日舉行國務院政策例行吹風會上，國家發展改革委相關負責人一一作出回應。



銀發經濟包含“老齡經濟”和“備老經濟”



國家發展改革委社會發展司司長劉明介紹，通過廣泛徵求相關部門、專家學者、群眾代表的意見，參考主要國家經驗做法，綜合考量後將銀發經濟界定為向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。具體來看，包含“老年階段的老齡經濟”和“未老階段的備老經濟”兩個方面。



從國家的規劃引領看，發展銀發經濟充分呼應並落實積極應對人口老齡化國家戰略。黨中央、國務院印發的《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》，從財富儲備、人力資源、物質服務、科技支撐、社會環境五個方面明確了我國應對人口老齡化的制度框架，其中對擴大健康產品服務、發展養老金融、強化科技創新支撐、打造老年宜居環境等做出了部署安排。因此，將“預備於老”的相關產業納入銀發經濟範疇，是在積極應對人口老齡化國家戰略框架下的總體考慮。



從個體的生命周期看，老年階段和未老階段並不是割裂開的，應作為有機整體統籌謀劃。在未老階段進行物質和財富儲備、健康管理，在老年階段才能更好實現老有所養、老有所為、老有所樂。比如，推動老年人的健康長壽，要著眼於生命全周期健康，將健康管理前移到中青年階段，為步入老年階段後獲得健康幸福的晚年奠定良好基礎。又如，從中青年階段起就更好地規劃財富儲備，通過發展多層次的養老保障體系，做好養老金融這篇大文章，不斷夯實老年階段的收入保障。



從社會的代際傳遞看，銀發經濟發展離不開各年齡人群的共同參與。家家都有老人，人人都會變老，老年人的當下需求，將是年輕人的未來需要。社會共識的凝聚，更多人群的響應，為銀發經濟發展奠定了良好的基礎。

