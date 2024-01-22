擴大有效益投資　為經濟回升向好提供支撐

中評社北京1月22日電／投資是拉動經濟增長的“三駕馬車”之一。2023年召開的中央經濟工作會議強調，2024年，要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。



2024年以來，交通、能源、水利、新基建等領域，一項項工程接連開工，一批批項目穩步推進，為有效需求提供供給，支撐經濟持續回升向好。



——重大交通項目建設穩步推進。



日前，在京港澳高速公路湖北北段改擴建項目現場，智能化機械設備轟鳴作響，輕型築塔機在工人操作下不間斷進行混凝土澆築，一片派繁忙景象。“這是湖北目前工程規模最大、投資金額最高的單體高速公路改擴建項目，可以帶動沿線地區5000人就近就業，拉動地方GDP1200億元。”湖北交投京港澳高速公路改擴建項目管理有限公司執行董事沈典棟說。



千里之外，1月18日，在海拔2800多米的新疆天山深處，世界在建最長高速公路隧道——烏尉高速天山勝利隧道雙主洞掘進均突破9000米大關，完成了主洞開挖任務的81%，為隧道早日貫通奠定了基礎。項目建成後，烏魯木齊到庫爾勒將由6個多小時縮短為3小時左右，對於促進新疆經濟發展和區域優勢資源開發具有重要意義。



重大項目是經濟發展的“壓艙石”，也是擴大有效投資的重要抓手。記者梳理，2024年，安徽省計劃完成交通建設投資1300億元以上，完工高速公路500公里；湖南省計劃完成交通投資840億元以上；貴州將完成公路水運固定資產投資800億元以上，建成高速公路項目（路段）250公里，高速公路通車里程突破9000公里；江蘇省計劃安排交通投資2200億元以上；新疆計劃完成公路交通基礎設施投資685億元以上，高速公路總里程突破7800公里……各地加大重大交通項目建設，為經濟回升向好提供強力支撐。

