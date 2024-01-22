駐宿務總領事張瑱出席宿務聖嬰節慶典活動

中評社北京1月22日電／據駐宿務總領事館消息，2024年1月21日，駐宿務總領事張瑱應邀出席當地傳統節日聖嬰節的盛大慶典活動。



張瑱總領事向菲旅遊部長弗拉斯科、宿務市長拉莫夫婦、副市長加西亞、市議員等表示祝賀，並與拉莫市長就地方合作事宜進行了交流。



聖嬰節當日，白天有歌舞表演、花車花船遊行、文藝比賽等，夜間有煙火表演、街頭集市以及各種狂歡派對等，人們以此表達對美好生活的追求和願望。