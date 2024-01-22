非遺味道成為村民致富“新路子”

中評社北京1月22日電／讓非遺技藝活起來、非遺產業旺起來、非遺產品火起來，河南安陽內黃縣的腐竹和狀饃成了非遺產業帶動鄉村振興的一個縮影。鄉村因非遺而興，“舌尖上的美味”成為村民致富“新路子”。



內黃縣，地處黃河故道，豐沃的土壤孕育出頗具特色的地方美食。一代代傳承人堅持古法配方，不斷精進製作技藝，將經典傳承與改革創新相融合，使非遺美食成了致富新路徑。



寒冬臘月，大地銀裝素裹。河南省安陽市內黃縣二安鎮雙強豆製品標準化生產車間裡卻是一派熱氣騰騰的景象。



濃鬱的豆香彌漫整個製作車間，數十名工人將冒著熱氣的豆漿注入上百個方形模具中，隨著溫度的升高，豆漿中的脂肪上浮，在表面凝結成一層淡黃色的薄膜，工人們迅速地將表面的薄膜揭起懸掛在杆子上，如此循環往復，一根根金黃色的腐竹便做好了。



“‘大槐林腐竹製作技藝’起源於清朝康熙年間，傳承到現在已有300年歷史，2015年9月被列入河南省第四批非物質文化遺產代表名錄。”第十三代傳承人陳章紅介紹，現如今，將傳統工藝與現代技藝相結合，創造出青豆腐竹、蔬菜腐竹、等新產品，形成了生產、銷售、研發為一體的豆製品加工產業，產品遠銷全國各地。



腐竹產業的興起，不僅使傳統非遺技藝得到創造性轉化和創新性發展，也帶動了周邊勞動力就業。產業帶動就業，大槐林村村民劉愛葉就是其中一員。“我的工作環節就是‘揭腐竹皮’，現在一個月能賺3000多元，不僅能有穩定的收入，還能隨時照顧家庭。”說起生活的變化，從事這項工作十多年的劉愛葉心裡樂開了花。



讓非遺味道成為村民致富“新路子”的不僅衹有腐竹製作技藝，狀饃產業也成為當地村民創業致富的有效途徑。

