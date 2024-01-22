堅定不移走中國特色普惠金融高質量發展之路

中評社北京1月22日電／日前召開的省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班，獲得社會各界關注。會議強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合我國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。我們要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。



筆者以為，上述內容回答了我國金融事業發展的一系列重大理論和實踐問題，更為高質量做好金融“五篇大文章”提供了行動指南。



以普惠金融為例，目前我們發展高質量普惠金融事業，雖然需要吸收國外先進的小微信貸經驗，但更要清醒認識到我國城鎮、農村實際情況，更加冷靜地面對金融監管和市場治理的困難和挑戰。為此，就必須要把馬克思主義金融理論同當代中國普惠金融市場實際情況相結合、同中華優秀傳統文化相結合，探索出符合我國不同地區特點、不同人群需求的小額信貸模式，形成全社會勞動人民普遍認同的中國特色普惠金融理論和金融實踐，搭建起本土化普惠金融服務體系，走出一條適合中國國情、百姓支持、市場認同的普惠金融發展之路，讓人民群眾滿意、讓小微企業擁護、讓監管部門放心。



筆者認為，中國特色的高質量普惠金融具備以下六大特色：



第一大特色：堅持黨對普惠金融工作的領導



中央金融工作會議指出，加強黨中央對金融工作的集中統一領導，是做好金融工作的根本保證。要完善黨領導金融工作的體制機制，發揮好中央金融委員會的作用，做好統籌協調把關。發揮好中央金融工作委員會的作用，切實加強金融系統黨的建設。發揮好地方黨委金融委員會和金融工委的作用，落實屬地責任。



2023年10月11日，國務院印發《關於推進普惠金融高質量發展的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），明確了未來五年推進普惠金融高質量發展的指導思想、基本原則和主要目標。《實施意見》要求，充分發揮中國特色社會主義制度優勢，進一步發揮各級黨組織的作用，為普惠金融高質量發展提供堅強的政治保證和組織保障，把黨的領導有效落實到推進普惠金融高質量發展的各領域各方面各環節。

