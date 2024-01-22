同比上升266.5%！流動的中國蓄積活力

中評社北京1月22日電／流動，充滿動感，蘊含張力。



國家移民管理局18日發布數據，2023年4.24億人次出入境，同比上升266.5%。其中，內地居民、港澳台居民、外國人同比分別上升218.7%、292.8%、693.1%。



天光未亮，廣東珠海拱北口岸出境大廳已是“人聲鼎沸”。趕赴澳門上班的人們、背著書包的跨境學童正有序地通關；裝滿活魚、果蔬的鮮活產品運輸車輛，齊齊向澳門進發。



這個連續11年全國客流量最大的口岸，2023年累計出入境人員達1億人次，也就是每天有27.4萬人次從這裡密集往返，按每日開放19小時計算，平均每小時客流量達1.44萬人次。



人員的往來、產品的流通、產銷的循環，聚合成經濟的韌勁兒。



2023年，疫情轉段後的第一年，旅遊業成為觀察經濟復甦的一個窗口。拱北邊檢站全年累計驗放持旅遊簽注的人員1330餘萬人次，絡繹不絕的遊客，拉動著粵港澳大灣區旅遊業的熱度。



廣州白雲機場口岸，一條“空中絲路”將中國與世界拉得更緊。160餘條國際（地區）客貨運航線忙碌運行，覆蓋全球230多個通航點，每周國際（地區）航班超1000架次。



出入境交通運輸工具查驗量大幅增長，全年達2346.1萬架（列、艘、輛）次，同比上升143.4%。其中飛機54.1萬架次、列車9.1萬列次、船舶40.4萬艘次、機動車輛2242.5萬輛次。



萬千流動的背後，是多項出入境便利政策的保障。

