C15+議員提交財政預算案建議書

C15+議員見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月23日電（記者 盧哲）香港特區新一份《財政預算案》將於2月28日發表，立法會“C15+”板塊多名議員22日與特區政府財政司司長陳茂波、副司長黃偉綸及財經事務及庫務局局長許正宇會面，就預算案提出建議。多位議員強調，呼籲政府撤銷樓市“辣招”，同時通過多種措施穩定各方面對香港前景的信心。



出席會議的C15+議員隨後見傳媒介紹會議重點。



議員陳紹雄表示，面對有待復甦的經濟環境，政府今年應該繼續採取逆周期財政政策及措施。短期而言，繼續紓解民困，發揮資源運用的槓桿效應，盡力讓市民、打工仔和企業也受惠。但也應該不忘長期投資，建設未來。陳紹雄就10大範疇提出合共 91項提出政策建議。其中在會面期間，重點向政府建議：成立“檢討工程造價與成效委員會”；成立中央採購平台；發展氫能經濟；設獨立機構營運新田科技城創科園區；延長電動車“一換一”計劃和繼續注資“EV屋苑充電易資助計劃”；檢討及調整多年沒有調整的公共服務收費；繼續寬減政府各項收費，及適當增加各項退稅額，例如增設外傭開支稅務寬免及推出“累進式子女免稅額”鼓勵生育。



議員江玉歡表示，自己提交的財案建議書主題是”發展與公平並進，促進香港社會共融“，分為宏觀及恆常細節兩部份。宏觀性建議方面，江玉歡強調，香港未來的人口轉變巨大，出生率會下降至一個前所未有的危險水平，因此建議要在財政預算中為急速的人口改變做好計劃與部署。首先，避免任何會阻礙經濟發展的措施，應避免增加本地企業商業稅，而應確保本地企業有錢投資，並有信心和動力投資。第二，建議推遲耗費高但短期收益低的大型項目投資。第三，政府必須將赤字保持在最低水平，保証有足夠儲備應付未來人口變化。第四，應為香港的年輕人及年輕家庭做更多的事情，幫助他們樹立信心，真正將香港當做自己的港灣。



江玉歡說，當前，政府應直面經濟面臨的“痛點與難點”，小修小補已於事無補，而應制定長遠的新的公共財政收入機制，主動投資於促進經濟增長的舉措，其中應以改革本港的稅收制度、拓展稅基為核心，更新並完善香港政府財政收入模式，盡可能避免長期保持巨額赤字，保障香港公共財政穩健發展。