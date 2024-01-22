柯建銘：民進黨推“游昌配”　我們走自己路

柯建銘強調，民進黨會推出游錫堃搭擋蔡其昌參選“立法院”正副院長。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）中國國民黨確定推出不分區第一名“立委”當選人韓國瑜搭黨“立委”江啟臣，參選“立法院”正副院長，且還要求黨籍“立委”投票要亮票。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘下午再度受訪說，民進黨一定推出游錫堃搭擋蔡其昌的“游昌配”，這個無庸置疑。他也說，“立法院”是間接選舉，國民黨既然決定要亮票，就要自己說清楚。會不會到第二輪投票翻盤？請大家好好思考，我們一定會用正當手段，但結果如何就看民眾黨一念之間而已。



對於國民黨推韓江配，柯建銘說，游錫堃是頑固“台獨”份子，我們要走自己的路很重要。未來若由韓國瑜當院長，邀請誰來台灣訪問，可能會有中國下指導棋。



大選剛落幕，“立法院”新屆期即將在2月1日展開，“立法院”正副龍頭選舉，也已經觸發各政黨之間的合縱連橫。



媒體詢問目前民進黨要推出“游昌配”競選“立法院”正副院長？國民黨要求“立委”亮票，擔心民進黨搶國民黨票？



柯建銘說，“游昌配”一定的，無庸置疑。既然游錫堃列為民進黨不分區“立委”政治組第一名，就是要由他競選院長，這是一定，不用想太多。



他也說，選舉投票不到最後一刻不知道結果，但是國民黨不用擔心，民進黨不會用不正義的手段。你們自己把票顧好就好，“立法院”是間接選舉，要求亮票沒有空間，你們自己要講清楚。至於會不會到第二輪投票翻盤，請大家好好思考，我們一定會用正當手段，就看民眾黨一念之間而已。



至於柯建銘與台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌隔空互嗆，柯建銘再度強調，黃國昌提出四點主張列為“立法院長”選舉，合作的前提，根本劃錯線。民眾黨8席“立委”可以擔演關鍵角色，但是不可能因為有8席“立委”，就能主導國民黨跟民進黨，要兩黨都要聽你的，這是不可能。



他表示，未來大家都要爭得你死我活，怎麼可能跟著你走，過去抹黑、收割、作秀等時代都過去。大家為來要面對“立法院”挑戰很多，要一關一關來，不是議長誰來做，就一次解決。游錫堃是頑固“台獨”份子，我們要走自己的路很重要。未來若由韓國瑜當院長，邀請誰來台灣訪問，可能會有中國下指導棋。



至於黃國昌嗆柯建銘時代已經過去，柯建銘則說，誰的時代結束？現在是一個新開始。我們曾經歷衹有27席“立委”，未來要看每個政黨的挑戰，但製造聲量的時代已經結束。

