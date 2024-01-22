出席山西省十四屆人大二次會議的代表報到

中評社北京1月22日電／據山西日報報導，同心聚力謀發展，履職盡責出良策。肩負全省人民重托，心懷社會各界期盼，1月21日，出席省十四屆人大二次會議的人大代表陸續來到駐地，向大會報到。未來幾天內，代表們將依法履職盡責，為山西推動高質量發展、深化全方位轉型貢獻智慧、凝聚力量。



各代表團駐地，布置簡潔大方、氣氛隆重熱烈。掃碼登記、安全檢查、領取資料、佩戴證件……在工作人員引導下，代表們有條不紊地辦理相關手續。報到現場，2024省兩會會風會紀“十不准”宣傳展板和會風會紀舉報箱十分醒目，讓代表們感受到風清氣正的濃厚氛圍。完成報到程序後，代表們緊緊圍繞我省經濟社會發展的重點、難點和熱點問題，互相交流心得。山西省圖書館精心準備了五套專題資料，從推動經濟高質量發展、準確把握新質生產力內涵，到推進鄉村全面振興、推動山西文旅產業發展，資料內容翔實、涉及面廣、編排考究，方便代表們閱讀學習。



過去一年，省委團結帶領全省廣大幹部群眾攻堅克難、真抓實幹，資源型經濟轉型發展、能源革命綜合改革試點、黃河流域生態保護和高質量發展、建設內陸地區對外開放新高地等重大使命任務取得新成效，全省經濟社會發展穩中有進，中國式現代化山西實踐邁出堅實步伐。代表們表示，將不負廣大人民群眾重托，以飽滿的政治熱情、高度的責任感使命感，集中精力開好會議，充分反映人民心聲，履行好人大代表職責，為山西經濟社會發展貢獻真知灼見。



“人民選我當代表，這是一份政治責任，更是一份使命，我一定聽民呼、解民憂，打通服務群眾的‘最後一公里’。”省人大代表、太原學院材化系新能源材料與器件教研室主任潘婧準備提出推動“智慧醫廢”管理模式的建議，讓醫療廢棄物管理更加信息化、智慧化。2023年，我省大力發展養老服務事業，出台《山西省社區居家養老服務條例》，不斷滿足老年人多層次養老需求。省人大代表、太原市杏花嶺區富力華庭社區黨委書記曹平在會前有針對性地進行了調研，帶來了有關進一步做好社區養老的建議，“我將不負人大代表的使命，傾聽百姓心聲代好言，緊密聯繫群眾辦實事，把基層群眾的呼聲和心聲帶上會議。”曹平說。