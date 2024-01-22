遼寧省屬企業三能機制建設攻堅戰正式啟動

中評社北京1月22日電／據新華社報導，20日，遼漁集團為期3天的集團總部崗位競聘大會召開。在競聘會現場，遼寧省國資委相關負責人介紹，遼漁集團率先進行的本次改革，標誌著遼寧省屬企業“三能機制”建設攻堅戰正式啟動。



為了在遼寧省國企中真正建立管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減的“三能機制”，近日，遼寧省國資委制定了“三能機制”建設攻堅計劃，旨在通過全面、全級次、全員攻堅的省屬企業勞動、人事、分配三項制度改革，激發企業和員工活力動力，促進省屬企業以創新為驅動，實現高質量發展。



“在集團總部層面實施的本次改革，被大家形象地稱為‘先拆廟、後摘帽’。”遼漁集團相關負責人介紹，按照“三能機制”要求，集團總部部門數由去年初的14個減至9個，同時，在對保留下來的各崗位職責進行全面調整優化，明確崗位職級、工作職責和競聘條件的前提下，“全體起立”，競爭上崗，以崗定薪，崗變薪變，並形成常態化機制。



據介紹，遼寧省屬企業“三能機制”建設攻堅任務，由“1”個攻堅計劃，“9”場攻堅戰組成。通過改革攻堅，各省屬企業在人事管理方面，將分層分類落實管理人員經營管理責任制，真正實現管理人員“契約化”；勞動用工方面，建立健全效率決定用工機制，真正實現員工管理“合同化”；收入分配方面，健全以效益增長和效率提升為核心的收入決定機制，真正實現薪酬激勵“價值化”。到今年底，實現省屬企業及重要子企業本部管理人員及員工競爭上崗覆蓋率100%，符合條件的國有企業100%建立中長期激勵機制。