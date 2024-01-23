1月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月22日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會問答全文：



深圳衛視記者：今年是中巴建交50周年。1月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問巴西。請問發言人能否具體介紹王毅外長此次巴西之行的亮點，以及雙方在會晤中取得的成果和達成的共識？



汪文斌：日前，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀訪問了巴西、牙買加。



訪問巴西期間，王毅外長分別會見巴西總統盧拉、副總統阿爾克明、總統首席特別顧問阿莫林，同巴西外長維埃拉舉行了第四次中巴外長級全面戰略對話並共同會見記者。盧拉總統表示，從建交第一天起，巴西就公開支持並奉行一個中國政策，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場。巴方看好中國發展前景，期待借鑒中方治國理政經驗，同中方不斷豐富合作內涵。巴中在諸多重大問題上有著高度共識，巴方希望同中方攜手完善全球治理，共同增強發展中國家的整體力量和國際話語權。巴方還表示，期待以主辦二十國集團領導人里約峰會為契機，加強巴中高層交往，為雙邊關係注入強勁動力，引領巴中友好合作邁向前景更加廣闊的下一個50年。



王毅外長表示，巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家和首個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美大國。中方始終將中巴關係置於外交優先位置，堅定支持巴西加快經濟社會發展，堅定支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用。中方願以兩國建交50周年為契機，與巴方攜手打造中巴關係下一個“黃金50年”。訪問期間，中巴雙方達成一系列共識：



一是攜手落實兩國元首重要共識，夯實戰略互信，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互理解、相互支持。二是攜手深化互利合作，造福兩國人民。中巴合作“上到太空，下到大豆”。雙方將秉持開放包容、合作共贏理念，加強發展戰略對接，推動各領域合作提升至新水平。三是攜手增進人文交流，鞏固中巴友好民意基礎，相互給予簽證便利，擴大人員雙向往來。四是攜手展現大國擔當，推動構建人類命運共同體。雙方將加強溝通協作，捍衛發展中國家的共同利益，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，構建中巴命運共同體、中拉命運共同體。



訪問牙買加期間，王毅外長分別同牙買加總理霍爾尼斯、外長約翰遜—史密斯舉行會見、會談。牙方表示，將繼續堅定奉行一個中國政策，將牙中關係置於優先位置，致力於打造強有力的牙中戰略夥伴關係。中國式現代化為高質量發展樹立了標杆，牙買加欽佩中國舉世矚目的發展成就，期待借鑒中方成功經驗，實現更有效率和更加公平的發展。王毅外長表示，中國主張大小國家一律平等，堅持國際關係民主化，從不干涉任何國家內政，從不搞地緣政治爭奪，從不強迫別國選邊站隊。中方尊重牙買加選擇具有本國特色的制度和生活方式，支持牙方維護主權獨立和民族尊嚴，支持牙買加在地區和國際事務中發揮更重要作用，期待同牙方加強發展戰略對接，擴大經貿投資、新能源、農業、數字經濟、藍色經濟等合作，密切人文交流。