外交部：美國有關政客被害妄想症越發嚴重

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月22日在例行記者會上表示，美國政客嘴上講要遵守規則，實際上做的卻是無視規則、破壞規則的事；嘴上講公平競爭，實際上卻不擇手段打壓競爭對手，剝奪其他國家正當發展權利。這種卑劣行徑理應受到國際社會的譴責和反對。



有記者提問稱，美國國會兩個專職調查中國帶來的“安全威脅和風險”的委員會正在審查瑞士工程企業ABB在中國的業務，特別是中國企業上海振華重工在向美國出口的岸邊集裝箱起重機上安裝ABB設備事。兩個委員會試圖調查清楚這兩家企業的關係。外交部對此有何回應？是否與上海振華重工就此事進行了溝通？



汪文斌就此表示，看來，美國有關政客的“被害妄想症”是越來越嚴重了。



汪文斌說，“我想問問這些美國政客：為什麼在沒有任何證據的情況下，一味指責中國相關企業威脅美國國家安全呢？為什麼美國國家安全‘威脅’的矛頭總是指向中國各行各業的領軍企業呢？為什麼其他國家明明沒有感到中國產品構成威脅，美方還要脅迫他們對相關中國企業進行封殺呢？ ”



汪文斌指出，從指控中國信息技術設備留有“後門”，到聲稱中國生產的起重機是收集情報的“特洛伊木馬”，再到渲染中國生產的電動車電池“威脅”國家安全，美國有關政客鼓吹的“中國威脅”氣泡越吹越大，同時他們打著國家安全幌子遏制中國發展的真實意圖也越來越暴露無遺。對這些美國政客來說，中國什麼先進，什麼就是“威脅”，就要採取一切措施進行打壓；衹有中國出口的襯衫、襪子，才不對美國構成威脅。美國政客的所作所為，完全是赤裸裸的霸凌、霸道行徑。



汪文斌說，美國政客嘴上講要遵守規則，實際上做的卻是無視規則、破壞規則的事；嘴上講公平競爭，實際上卻不擇手段打壓競爭對手，剝奪其他國家正當發展權利。這種卑劣行徑理應受到國際社會的譴責和反對。

