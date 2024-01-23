外交部：中國旅遊消費能力和需求不斷增長

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月22日在例行記者會上表示，“綠水青山”成為金山銀山，“冰天雪地”火爆全國，這些都反映出中國旅遊消費能力和旅遊需求的不斷增長，體現的是中國經濟乘風破浪的底氣和信心，也為中國和瑞士等國深化互利合作提供了新的機遇。



有記者提問稱，在上周舉行的世界經濟論壇2024年年會期間，瑞士國家旅遊局負責人表示希望向中方學習，吸引更多中國遊客，共享冰雪經濟資源。“瑞士申請加入文旅比拼”一度成為中國網民熱議的話題。請問發言人對此有何評論？



汪文斌表示，根據中國旅遊研究院發布的報告，作為北京冬奧會之後的第二個冰雪季，2023至2024冰雪季中國冰雪休閑旅遊人數有望首次超過4億人次，全國冰雪休閑旅遊收入有望達到5500億元。中國節日消費旺、冰雪經濟熱，為全球旅遊市場注入了強勁動力，彰顯了中國經濟的強大活力。



汪文斌說，正如李強總理在世界經濟論壇2024年年會開幕式特別致辭中指出的，中國具有超大規模市場並處於需求快速釋放階段，中國市場空間廣闊，縱深也在不斷延展，必將為提升全球總需求發揮重要作用。



汪文斌表示，“綠水青山”成為金山銀山，“冰天雪地”火爆全國，這些都反映出中國旅遊消費能力和旅遊需求的不斷增長，體現的是中國經濟乘風破浪的底氣和信心，也為中國和瑞士等國深化互利合作提供了新的機遇。我們將不斷發掘和釋放市場需求，持續為世界貿易、投資增長提供更寬廣的天地，為全球經濟復甦注入更多動力。

