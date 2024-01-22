今年首場寒潮攜暴雪而至

中評社北京1月22日電／據中央氣象台預報，1月20日至23日，我國將遭遇2024年首場寒潮天氣過程。受其影響，我國大部地區氣溫將上演冷暖扭轉，由常年同期偏高轉為偏低。



此次寒潮天氣過程有何特點？哪些地區降溫劇烈？可能會帶來怎樣的影響？1月18日，中國氣象局舉辦寒潮、暴雪通氣會，專家就上述問題一一解答。



中央氣象台首席預報員馬學款介紹，此次寒潮天氣具有影響範圍廣、部分地區降溫劇烈等特點。20日至23日，受寒潮影響，我國中東部大部地區氣溫會下降6℃—10℃。



其中，內蒙古中部、陝西北部、山西、吉林東部、遼寧東部及江南東部和南部、華南北部、貴州等地氣溫下降10℃—14℃，局地降溫超過14℃。同時，我國東部和南部海區有6—8級大風。



“受這股寒潮影響，23日前後，最低氣溫0℃線將南壓至華南北部一帶，廣州、香港、澳門最低氣溫會降至6℃左右；最低氣溫－10℃線會位於華北南部到陝西中部一帶地區。”馬學款表示，18日到21日，北方大部地區都會出現明顯的降雪天氣。特別是內蒙古中部和東部偏南地區，普遍會出現大雪和局地暴雪，與常年同期相比，還是具備一定的極端性。



除了北方地區會降雪，南方地區也會出現大範圍的較強降雪。貴州、湖南、江西等地將出現雨雪冰凍天氣，降雪量級可達大到暴雪，局地大暴雪。



“像貴州東部、湖南中西部，局地降雪量可達20—30毫米，積雪深度3—10厘米，局地可超過15厘米。”馬學款說。



近期南方氣溫緣何“坐過山車”似的忽冷忽熱？馬學款解釋，這主要跟冷空氣活動相關。前期冷空氣勢力比較弱且路徑偏北，主要影響北方地區，影響南方地區的冷空氣勢力比較弱，所以造成南方地區的氣溫較常年明顯偏高。受這次寒潮天氣影響，南方地區氣溫會出現較大幅度的下降，與冷空氣活動強弱的周期性規律有關。

