大學生“被法人”　身份冒用幾時休

中評社北京1月22日電／據中國青年報報導，22歲的李學，真希望自己沒做過所謂的“兼職”。



2023年7月，在寧夏上大學的他，因一份需要人臉驗證的“兼職”而洩露了個人信息，莫名其妙地成為了四川多家公司的法定代表人或高管。當年9月，他在報考公務員考試時無法通過資格審查，沒能參加考試。



今年1月，李學將自己的遭遇發到了社交媒體，找到許多與之經歷類似的人。在一個名為“冒名受害者”群聊里，將近400名受害者的身份被冒用，工作背調無法通過，考公、考編等寸步難行。



“不知道該怎麼辦了。”現在，李學已將相關情況反映給了四川當地的市場監管部門，等待進一步處理。



“兼職”卻被哄騙進行人臉識別



回想起去年暑假參與“兼職”時的情形，李學依然發蒙。



當時，在社交軟件上，一名同城網友告訴李學，有一款手機應用程序剛推出，處於“拉新”“引流”階段，因此他們急需為應用程序“充場”的人員，“根據你註冊之後在應用程序上的活躍度，最高可以拿到2000元的報酬”。



在薪酬誘惑下，李學帶著幾個朋友一同前往約定好的地點。對方要求他們在手機里下載一款“新應用程序”，準備好身份證，跟著應用程序提示進行人臉識別，完成實名認證。



他回憶說，對方要求他們下載一款叫作“天府通辦”的移動端應用程序，除了實名認證、人臉識別等需要本人操作的步驟，他們的手機幾乎全程都在對方手上，“是由他們進行操作的”。

