公共衛生間的標識　為什麼越來越難認了？

中評社北京1月22日電／據法治日報報導，近日，話題“老伯看不懂英文誤入女廁被指非禮”登上熱搜，當事人反映，由於商場廁所標識為英文和圖案，他誤進女廁被指責。據媒體報導，商場隨即道歉並進行了優化整改。



儘管這件事情得到瞭解決，但相關討論並未就此平息。不少人紛紛吐槽商場、酒店、景區、醫院等公共場所衛生間的標識越來越晦澀難懂，對於老人和小孩來說更是如此。有些沒有中文標識，有些甚至衹有抽象圖案......讓人看了一頭霧水。



網友們不禁感慨：公共衛生間的性別標識，為啥越來越讓人看不懂了？



部分公共衛生間標識混亂難辨



社交媒體上，關於公共衛生間性別標識混亂難辨的吐槽早已有之，此前引發過不少爭論。



在網友發布的帖子中，公共衛生間的標識五花八門：有些是幾何圖形組合，比如向上或向下的三角形、水滴、斜線等；有些是藝術圖案，比如京劇臉譜、敦煌壁畫、動物剪影等。



除了性別指引標識不清楚外，也有網友反映，一些景區、商場等場所衛生間標識是全英文標識，也有些位置隱蔽不易被發現。



“別說老年人了，我一個年輕人有時候都認不出來，有幾次都不敢進。”“用‘男’‘女’兩個字就這麼難嗎？”“有些設計已經偏離初衷了，標識是給人方便的，不是給人添堵的。”不少網友如此評價。

