快遞春節不打烊　誰來保護小哥權益？

中評社北京1月22日電／據央廣網報導，隨著春節的臨近，年貨寄遞需求持續攀升，不少網友開始關注快遞公司的停運時間。目前多家快遞企業依舊紛紛宣布“春節不打烊”，為廣大消費者提供不間斷的快遞服務，確保年貨能夠安全、準時地送達千家萬戶。然而，在保障快遞服務的同時，快遞員的權益也不容忽視。如何在快遞春節期間保持運力的同時保障一線快遞員的權益？



快遞春節不打烊，助力行業度過業務高峰



在某快遞廣州華景北路營業點，快遞員潘旭亮正在為年貨節的寄遞忙碌著。



像潘旭亮一樣，今年的春節，很多快遞小哥和他一樣將堅守在崗位上，保障大家夥的年貨快速順利送到千家萬戶。



近日，多家知名快遞以及電商物流公司陸續發布公告，將啟動“春節不打烊”服務模式。這一舉措不僅方便了消費者寄送年貨，還為商家提供了順暢的發貨渠道，助力電商行業度過業務高峰期。



快遞企業為了保障春節期間的正常寄遞服務，都提前做了充分準備。在人員方面，各家快遞公司都制定了值班計劃，確保轉運中心、運輸車輛和網點服務人員正常運轉。同時，為了提高配送效率，部分企業還加大了對高峰期資源調節費的投入。



某快遞企業公共事務專家於若木告訴記者：“龍年春節假期期間，（我們的）高時效寄遞服務依然可以在全國範圍內選擇，同時全國多個城市的‘同城半日達’寄遞服務也將持續在線，實現同城快遞半日可達，讓大家的春節心意不過夜。2023年，公司貨機累計投運9架新運力，其規模在年底已增加至86架，並實現安全運行14年。為了讓大家寄得安心省心，我們會繼續在春節前投入航空運力，持續保障高峰期間的年貨寄遞。”

