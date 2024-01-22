時間刻度裡的“實幹浙江”

中評社北京1月22日電／據新華社報導， 錢江入海，濤頭弄潮。歲末年初行走在之江大地上，“幹在實處、走在前列、勇立潮頭”的精神信念，正持續轉化為爭分奪秒幹事創業的不竭動能。



過去一年，浙江在“八八戰略”指引下，統籌推進三個“一號工程”，大力實施“十項重大工程”，打好高質量發展組合拳。



一秒鐘的科技之光，一天內的精彩定格，一年裡的奮進答卷，時間銘刻奮進者的足跡。“此時不拼，更待何時！”浙江全省上下正凝聚拼的豪氣、闖的勇氣、進的銳氣，努力為中國式現代化貢獻浙江力量。



一秒鐘的科技之光



1飛秒，1秒鐘的1000萬億分之一。位於嘉興市南湖區的浙江賽思電子科技有限公司生產的時鐘芯片，能將抖動指標的精度能控制在100飛秒。



“時鐘芯片是電力、生產、交通等領域電子系統的‘心臟’，其核心技術指標抖動指標數值越小，說明輸出的時鐘信號質量越好。”公司相關負責人說，“我們不斷提升技術創新能力，科技發展主動權必須要牢牢掌握在自己手裡。”



以科技創新塑造浙江發展新優勢。浙江把增強科技創新能力擺到更加突出的位置，企業科技創新主體地位日益強化，科技成果加快落地轉化，越來越多實體製造業擁抱先進適用技術。



“分秒”為刻度單位，記錄著浙江科技創新驅動打造新質生產力、推進新型工業化的堅實步伐。

