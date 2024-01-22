香港：照顧公屋輪候　調整比例不宜過急

中評社香港1月22日電／據大公報報導，自房委會2014年復售居屋以來，每次申請均可謂“爭崩頭”，而賣樓亦是房委會重要收入來源，分析認為，增加調整資助房屋比例，在何時調整比例、調整幅度則考驗政府智慧。有意見認為，現時公屋輪候時間仍高企，增加資助出售房屋要避免影響輪候公屋市民，建議在公屋輪候時間出現明顯向下趨勢時，才逐步增加出售單位數目。



可配合其他房屋政策考慮



現時房委會興建的出租公屋／“綠置居”與居屋的比例是七比三。立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣指出，增加資助出售房屋比例不僅有助改善房委會財政，同時可滿足市民置業需求，雖然近年隨出售單位增加，超額情況減少，但從申請數字足見需求，“（調整比例）短中期是財政狀況考慮，因為賣樓是房委會非常重要的收入；長遠而言，亦有助改善人口結構，幫助基層市民向上流，所以要配合補地價、禁售等資助出售房屋政策一並考慮”。



梁文廣認同要優先照顧公屋輪候人士，未必急於短時間內調整比例，而政府已表明未來10年已覓足夠土地，興建約41萬個公營房屋，可滿足30.8萬個公營房屋需求，故未來額外增加的約10萬個公營單位可試行新比例。



房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，在下一個五年調高資助出售房屋比例是合適安排。他說，不少公屋戶有意買資助出售單位，改成六比四或各占一半都是可考慮方案，惟最新公屋平均輪候時間回升至5.6年，應待公屋輪候時間達標，並出現明顯向下趨勢，才逐步增加出售單位數目。他又認為，政府長遠要考慮提升公營房屋單位面積。



團結香港基金副總裁葉文祺表示，隨著政府有望超額完成《長遠房屋策略》中所預計的需求量，加上公屋輪候時間趨於回落，重點可從“量”逐漸向“質”過渡，提供更多資助出售房屋，令公屋住戶能夠在房屋階梯上得到更多向上流動機會；加快公屋單位流轉之餘，也可讓㓥房戶等其他公屋申請者的需求，在現有公屋存量中得到解決。