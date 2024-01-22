黃珊珊有雙重黨籍？謝立功：請說清楚！

民眾黨前秘書長謝立功。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／台灣民眾黨前秘書長謝立功持續對民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊提出質疑，他今又指出，外界盛傳黃珊珊仍有親民黨、民眾黨雙重黨籍，簡直“不可思議”，不分區“立委”代表性高，呼籲黃主動說清楚、講明白，不要再有雙標、特權。



謝立功今天透過新聞稿表示，近日有民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔質疑黨內有不分區還有雙重黨籍，外界盛傳就是準“立委”黃珊珊。據瞭解，有媒體向親民黨詢問黃珊珊是否沒退黨，結果答案是“沒退黨”，令他感到不可思議。



謝立功說，雖然民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，但若擔任黨的重要幹部或黨公職，仍有雙重黨籍恐怕就不妥當，更不用說完全是靠政黨票投出的不分區“立委”，這跟區域“立委”有本質上的不同，必須接受黨的運作與指揮，所以是否能再擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。



謝立功舉例，對比同樣是不分區“立委”過去是親民黨的林國成，早已於2019年退黨；選前周榆修被爆出仍有民進黨籍，也是趕緊退黨；但黃珊珊當初選台北市長時用的是“無黨籍”，也不等於退了親民黨；現在又被黨內同仁質疑雙重黨籍，黃珊珊應該要主動說清楚、講明白，不要再雙標、也不要再有特權。