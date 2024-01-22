區議員陳志豪：盡心為民　讓民生舉措更有溫度

中評社香港1月22日電／據大公報報導，由撰寫時政評論再到落區幫助市民，新任西貢區區議員陳志豪過去15年來堅持為民發聲，推動社會進步。



陳志豪接受《大公報》訪問時說，近來接獲大大小小的求助個案以及街坊建議，包括巴士站增設座位、將軍澳醫院增設產科服務等，作為區議員要為居民辦實事、解憂愁，同時要在社區裡營造新時代美好鄰里的氛圍，把各項工作做實做細，讓民生舉措更有溫度。



“要讓居民容易揾到人”



“豪仔，食飯未啊？”“陳議員，有嘢要揾你幫手。”“辦事處幾時開放？得閒去坐下。”陳志豪約了記者在將軍澳明德邨公園做訪問，其間不時有區內居民與他打招呼，亦有居民剛好來找他幫忙，他一一回應，還說：“議員辦事處會進行簡單的裝修，希望在農曆新年前正式開放，歡迎多來坐坐。”



陳志豪認為，區議員必須要用心落區接觸居民，“要更大流動性，頻頻跑社區，設街站同居民接觸，讓居民容易揾到人”，雖然區議員的工作非常繁重，但是民生無小事，會盡自己所能幫助居民，讓居民有獲得感、幸福感。



陳志豪2009年開始在不同媒體撰寫時事評論文章，至今已累計發表逾千篇署名文章，惟他也經常自我反思，究竟撰寫的評論文章，提出的意見建議，對社會能有多大影響？後來在前輩的介紹下，他開始接觸社區服務工作。“落區多了與市民接觸的機會，知道他們對社會民生、對社區發展的關注和意見，可以直接知道他們生活得開心還是不開心，能夠幫助居民處理一些問題，這個滿足感十分直接。”這種幫到人的滿足感驅使陳志豪堅持社區服務工作，如今作為西貢區的區議員，他同時亦是將軍澳（北）分區委員會主席，需要經常與政府部門開會，直接向相關部門提出意見，政府部門亦會認真作出回應，發揮上情下達，下情上報的作用。

