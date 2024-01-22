柯花上億經營TikTok？陳智菡嗆吳子嘉

吳子嘉稱柯文哲花上億經營TikTok，陳智菡發文反擊。（照:陳智菡臉書) 中評社台北1月22日電／《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱台灣民眾黨主席柯文哲投資上億經費經營TikTok。對此，柯文哲自媒體小組負責人陳智菡昨日發文喊話吳子嘉，“請你把柯文哲花上億進入TikTok的證據拿出來”。



吳子嘉18日在政論節目《關鍵時刻》透露柯是台灣唯一投資上億元經費經營TikTok、短影音的政治人物，並表示年輕人看TikTok、看30秒鐘的東西，侯友宜講30分鐘沒人要看、趙少康以為自己很有魅力，但講5分鐘也沒人要看，“30秒決定輸贏”。



對此，陳智菡21日在臉書挑戰吳子嘉，並請吳把柯文哲花上億進入TikTok的證據拿出來。陳說，她是柯文哲自媒體負責人，從FB、IG、YT、TikTok、Line等，所有社群都是文宣部不到20人團隊自己一邊跑行程一邊拍攝、剪輯、撰稿、人手不夠時也會請黨部支援，選戰末期為了抵抗部分傳統媒體的打壓，成立KP TV 長時間直播，其創意、薪水與時間就是經營成本。陳智菡也透露，TikTok不收政治人物廣告，質疑吳子嘉在節目所稱“柯文哲上億投資TikTok”怎麼算出來？



陳智菡進一步表示，一支影片要擴散、要上發燒，絕對不靠張口胡說八道，也不是“董事長開講”靠人頭坐在台下用演的就可以，的確有“心法”，並狠酸“要等你們先做出一部YouTube 發燒1影片，我們才能在同一個對話基礎討論”。



從敗選以後，陳智菡說民眾黨一直檢討反省自己哪裡做的不夠好，反觀民進黨、國民黨同聲檢討民眾黨，包括民進黨發言人說年輕人參加政黨造勢，是“毒害‘國家’幼苗”。陳質疑，這是何等封建思想？並認為全球趨勢都在鼓勵“公民、民主意識要向下扎根”，台灣卻因為憲政體制故步自封、政黨私心，遲遲無法通過18歲公民權，早已成為“全世界最老的民主‘國家’”。



對於有些人拿不到年輕選票，開始“否定年輕人的判斷能力”，把支持柯文哲詆毀是“年輕人不懂事”、“容易被洗腦”，陳智菡感嘆表示，無法聆聽年輕世代聲音，害怕青年挑戰，要怎麼同理青年的心境、困境，制定真正為青年著想的政策？媒體身為社會公器，不認真討論公共政策、監督執政黨，專司鬼扯護航金權政治，‘國家’社會如何進步？



針對吳子嘉把柯文哲影片受年輕人歡迎黑成用錢買、用網軍推，陳智菡諷刺表示，“就繼續崩潰吧，你們整天在節目上胡說八道，戲劇張力效果做足，但年輕人根本不屑一顧，因為他們不想浪費時間聽你廢話”。陳智菡最後也指出，“行政院長”陳建仁說要加強力道“查核假訊息”，結果NCC卻裝瞎，只敢找小老百姓、網紅開刀，放任名嘴造謠肆無忌憚，把關鍵時刻變造謠時刻，比討論外星人還怪奇，“真要請大家看清楚，是誰縱容認知作戰？”