林祖嘉語中評：ECFA若被停衝擊台灣就業

前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問時表示，ECFA還是可能停掉，就看大陸什麼時候動手，陸方可能在等民進黨賴清德5月20日就職演講。台灣透過ECFA早收清單銷往大陸免稅的產品總金額約為新台幣7500億元，被課稅非常麻煩，會衝擊台灣就業。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，曾任政治大學經濟系系主任、福建省政府主席、“國發會”主任委員、陸委會副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



林祖嘉表示，2024選前幾天，大陸方面就對ECFA宣布要進行停止的研究，項目包括機械、汽車零組件、紡織，這些對台灣來講都非常重要，萬一被課稅就非常麻煩。尤其原本在ECFA早收清單的石化業，他們的情況從去年開始就不好，台塑四寶賺的錢少了很多，一個很重要的原因是他們出口受到很大影響，因為RCEP逐年降稅，我們石化產品賣到越南要被課6%的稅，韓國賣去則免稅，大陸賣過去也免稅，所以石化業就受到衝擊。



林祖嘉指出，大陸去年12月中旬宣布，12項在ECFA早收清單的石化業產品要恢復課稅，稅率是2%到12%，這12項石化早收清單產品賣到大陸的金額，2022年約新台幣750億元，這些現在要被課稅，石化產業的銷售就會造成影響。

