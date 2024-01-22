勸退花蓮王傅崐萁　陳學聖讚朱立倫不簡單

陳學聖稱讚，國民黨主席朱立倫兩手空空勸退藍委傅崐萁。（照片：陳學聖臉書） 中評社台北1月22日電／中國國民黨“立法院”龍頭之爭22日順利落幕，本有意角逐的“立委”傅崐萁在新科“立委”見面會中表態願退讓支持“韓江配”，黨主席朱立倫也在會後表示，國民黨一定團結一致、團進團出。對此，國民黨前“立委”陳學聖22日在臉書發文大讚，朱立倫在“兩手空空”下能服眾，不簡單。



陳學聖表示，現在的國民黨主席很難當，既沒有黨產，也沒有實權，唯一只剩下黨紀，但好像也沒什麼人怕，以前黨主席位高權重，現在黨員敢公開嗆主席一起“魚死網破”；從政公職人員說手機壞了、聯繫不上，主席還要立馬送上最新款iPhone。



陳學聖大讚，朱立倫在“兩手空空”下能服眾，不簡單，不要小看勸退傅崐萁選“立法院”正副院長一事。他直言，好歹傅崐萁這“花蓮王”也不是白叫的，雖然傅崐萁是有爭議，但要在花蓮打敗他們夫婦也不簡單，何況傅崐萁常年廣結善緣，地方朋友很多，“他真要跟你一搏，還真是場硬仗”。



陳學聖表示，但朱立倫勸退成功，且整軍完成，準備“團進團出”好好打好“立法院”正副龍頭之爭，雖然期間會有民眾黨的戰術干擾，但最起碼國民黨會是一個完整的團隊。相較於2016年、2020年大選敗選後，國民黨的慌亂，甚至後續一連串罷韓、補選慘敗，國民黨這次沒有失神，且準備展現“國會”最年輕、最大黨的態勢。



陳學聖最後強調，朱立倫雖兩手空空，但有能力整合各方勢力，就好好打拼，不要辜負了大家的期待。