需求疲弱！台灣去年外銷訂單衰退近16%

台“經濟部”公布2023年全年外銷訂單5610.4億美元，年減15.9%。（“經濟部”提供） 中評社台北1月22日電／台“經濟部”22日公布外銷訂單統計，受到通膨及升息效應影響，2023年12月外銷訂單438.1億美元，月減13.5%、年減16%。去年全年5610.4億美元，年減15.9%。“經濟部”預期，今年1月整體外銷訂單金額將呈現月減。



“經濟部”說明，去年12月外銷訂單雙減主要是受到通膨及升息效應影響，全球經濟成長放緩，終端需求疲弱，產業去化庫存尚未結束，以及上年中國大陸解封效應使得基期較高所致。



按貨品別觀察，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品年減25.3%、電子產品年減12.9%；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3%。



傳統貨品因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2%、10.5%、6.5%及1.7%。



12月外銷訂單海外生產比48.6%，較上年同月下降4.4個百分點，主因海外生產比較高之資訊通信產品提升台灣內部生產比重，且接單減少所致。



台灣去年第四季外銷訂單1473.1億美元，季增1.5%、年減6.6%；去年全年5610.4億美元，年減15.9%。“經濟部”補充，2023年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟，產業調整庫存，加上業者對設備投資保守觀望，部分原物料價格低於上年同月，導致去年全年接單衰退。



展望未來，“經濟部”認為，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能，惟第1 為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦力道，後續發展亟需持續關注。



據外銷訂單受查廠商對2024年1月接單看法，預期接單將較2023年12月增加的廠商家數占16.8%，持平者占53.8%，而減少者占29.4%，按家數計算之動向指數為43.7。按接單金額計算之動向指數則為46.5，預期2024年1月整體外銷訂單金額將較2023年12月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.3、49.7及46.2。