年貨好又全　歡喜過龍年

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，火紅的草莓、飽滿的車厘子、鮮活的海鮮、豐盛的年夜飯、喜慶的春節文創……第二屆北京新發地年貨節暨集采集配節日前在北京新發地開幕。



春節臨近，市民對農產品和食品的消費需求越來越多元化。新發地作為北京人民的“菜籃子”和“果盤子”，是購買鮮活農產品的重要渠道。



“目前新發地市場已經基本實現了‘走進新發地，吃遍全中國’的目標。”新發地市場總經理張月琳表示，“在新發地市場交易的產品來自國內34個省級行政區、1000餘個縣市區及42個國家和地區，新發地市場正在努力實現‘走進新發地，吃遍全世界’的目標。”



新開業的國際榴蓮館裡，人頭攢動，各國榴蓮讓人目不暇接。在全國名特優農產品展銷中心，全國20多個省區市的特色農產品、地理標誌保護產品，讓來自五湖四海的人找到家鄉的味道。在加工食品專區、扶貧地區農產品專展區、鄉村振興農產品專區，各種瓜果美食飄香。



在展覽中心，從3000公里外的新疆石河子趕來的一家乳業公司的董事長盧永剛，正在介紹帶有“軍墾”標識的牛奶。老盧是“疆二代”，父母都是老軍墾戰士。一個姑娘品嘗牛奶後評價：“口感清爽，甘甜不膩。”說話間，老盧帶來的幾千件牛奶被一搶而光。



近年來，北京市豐台區不斷推動新發地市場轉型升級，建設新發地農博中心、國際榴蓮館、淨菜加工產業園，打造了很多全新的生活消費場景和更貼心的購物環境，從批發業態向服務業態轉型，探索構建農產品博覽產業鏈，構建規範經營、食品檢測、誠信評級等監管服務體系。新年伊始，新發地市場持續聚焦產業轉型升級，將一批“大王”“大戶”打造成直播帶貨能手，使線上線下業務深度融合。



隨著龍年春節的臨近，新發地市場更加忙碌了。“春節期間，預計將有2000家商戶駐守市場，對土豆、洋葱、大白菜等9個品類的3000噸菜品進行輪換式儲備，確保北京市場供應充足。”張月琳說。



記者在市場看到，批發車、蔬菜直通車等運輸車輛井然有序，裝卸貨物的身影隨處可見。據瞭解，春節期間新發地市場將調配100餘輛蔬菜直通車高效運轉，滿足市場需求；同時，組織市場內主要配送企業，統籌調配資源、共享路況信息，有效提升配送效率，切實保障供應“最後一公里”。