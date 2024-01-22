應對湘貴低溫雨雪冰凍災害

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，1月19日、21日，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部先後兩次召開視頻會商調度會，針對性安排部署並督促指導相關地區做好災害防範應對。本輪寒潮雨雪天氣影響範圍廣、降水強度大、雨雪相態複雜、持續時間長，低溫雨雪冰凍災害風險高，應急管理部1月21日向湖南、貴州省應急管理廳發出通知，於當日10時針對兩省啟動低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應，並在前期派出湖南工作組的基礎上，加派1個工作組赴貴州，協助指導低溫雨雪冰凍災害防範應對工作。



據氣象部門預測，預計未來3天寒潮繼續影響我國中東部地區，南方地區有大範圍雨雪天氣，其中21日至22日湖南中西部和北部、貴州中東部和西南部等地部分地區有大到暴雪，湖南西部、貴州東北部等地部分地區有大暴雪。此外，貴州、湖南西部和南部等地局地有凍雨。



應急管理部要求，相關地區應急管理部門要密切關注天氣變化，加強組織領導和統籌協調，發揮指揮部牽頭抓總作用，強化聯合會商研判和部門協調聯動，加強搶險救援力量、物資預置和調派，提前做好救災救助各項準備，全力做好突發險情災情應對處置，突出做好保生命安全、電力保供、交通保暢等重點工作，嚴防人員傷亡和重大財產損失。