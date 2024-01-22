甘肅玉門：昔日石油城　今朝滿眼春

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，隆冬時節，石油河東岸山崖之上，高大挺拔的白楊林中，玉門老君廟一號井舊址靜靜矗立，仿佛在訴說著玉門石油的開發歷史。



從一組數據不難看出玉門油田曾經的輝煌：1957年，玉門油田的原油年產量達75.54萬噸，占當年全國石油總產量的87.78%。



幾十年間，玉門油田發揮大學校、大試驗田、大研究所，出產品、出人才、出經驗、出技術的重要作用，書寫了“凡有石油處、就有玉門人”的輝煌篇章。



玉門的繁榮與輝煌，也鐫刻在一代玉門人的記憶裡。“20世紀80年代，相比周邊縣市區，玉門人先住上樓房、用上液化氣。每逢春節，甘肅酒泉甚至新疆的群眾都來玉門看花燈。街上摩肩接踵、人流如織，兩節長的大公交車根本擠不上去……”玉門老市區管委會副主任金穎霞回憶道。



然而，20世紀90年代末，玉門的石油資源逐漸枯竭，產能斷崖式下降。到1998年，玉門石油產能低至38萬噸。企業不景氣、人口流失嚴重……玉門陷入一片蕭條。



搬遷！2003年，玉門市委市政府作出決定，市直機關部門全部西遷至70公里外的玉門鎮，拓展城市發展空間，形成“雙輪驅動、兩翼發展”的新局面。



20年來，玉門黨員幹部群眾齊心協力，建設起一座規劃科學、功能完善、生態宜居的西部新城。“十縱十橫”的城市路網框架全面建成，玉澤湖公園、體育館、文化館等一批惠民工程建成投用……玉門市先後榮獲全國生態文明先進市、國家園林城市、國家衛生城市。南方來的客商驚嘆：戈壁灘中竟有如此乾淨秀麗的城市！



新城區繁榮發展的同時，老市區也正華麗轉身。按照“繁榮中心、收縮邊緣”的思路，玉門市每年投入資金提升改造老市區基礎設施，60多公里石油河穀變身“國家4A級旅遊景區”，特色工業旅遊打卡地“玉門之光”工業體驗館也在2022年順利開館，吸引著各地遊客前來參觀旅遊，追尋“鐵人”足跡。



配套功能日趨完善，人居環境不斷優化。玉門，重新煥發出新的生機與活力。

