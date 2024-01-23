何信蒼：等3月解除赴陸禁團令兩岸旅遊回春

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月23日電（記者 方敬為）台灣大選後觀光類股出現失望性賣壓，台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼接受中評社訪問表示，選後兩岸關係看來仍難以突破，但春節旅遊旺季將至，應會逐漸平穩，旅宿業者仍對3月份兩岸觀光回春寄予盼望，屆時台灣開放團客赴陸，期待陸客也能來台，陸客將左右台灣二到三成住房率。



關於台灣大選結果對旅宿業的影響，台中市旅館商業同業公會理事長、歐風商旅負責人何信蒼22日出席“2024中台灣元宵燈會”宣傳記者會受訪表示，其實不會有太大變化，畢竟政黨沒有輪替，基本上產業環境也不會產生太大不同。



何信蒼指出，兩岸觀光旅遊要有所突破，看起來仍不容易，但生活還是得過，業者還是得打拼，旅宿業還是要設法活下去，所以無論如何仍要繼續拓展客源。



根據統計，在馬政府時代陸客來台鼎盛時期，平均一年約有420萬陸客來台，大部分是到中南部觀光旅遊。何信蒼表示，過去8年陸客來台人次銳減，旅宿業歷經一段陣痛期，時至今日也漸漸習慣，業者當然仍歡迎並期盼兩岸旅遊回春，不過，這也非操之在己。



何信蒼說，以台中來講，現在台中機場的國際航線逐漸恢復，除了既有的香港、澳門航班，另外日本、韓國、越南等航線也陸續營運，這些都是可以爭取的客源，近年而言，來台中的海外客群集中在新加坡、韓國、日本、馬來西亞、香港、澳門，假設今年3月兩岸旅遊能傳出好消息，相信更能夠產生振奮效果。



何信蒼指出，台官方預計在今年3月起開放團客赴陸旅遊，台灣觀光旅遊業者都在期待大陸方面能夠有正面回應，開放陸客來台，讓兩岸旅遊回春，如果陸客來台能夠鬆綁，將左右台灣旅宿業二到三成的住房率，非常可觀。