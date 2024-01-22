共享空間，讓群眾幸福溫馨

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，每個周末早上10點，家住四川省成都市溫江區千禧河畔小區的陳先生都會準時出門，和幾位朋友到附近的花都小學打籃球。自從去年3月溫江區部分校園體育場地開放共享後，花都小學已成為陳先生周末的主要運動場所。



近年來，隨著城市快速發展，溫江區堅持“共享”理念，建設15分鐘社區幸福生活圈，累計打造了15個共享運動場、12個共享食堂、140餘個共享廁所等一系列特色共享空間。



溫江區文化體育和旅遊局副局長俞元峰介紹，為滿足市民就近、便利參加體育健身活動的需求，區裡在有條件的學校實行“一場雙門”，在學校體育場中設置兩個進出通道，分別服務在校學生和社會公眾，向社區開放田徑場、籃球場、足球場等體育資源，打造家門口的共享運動場。2023年，共享運動場共開展300多場運動賽事，直接輻射周邊220餘個小區、18.7萬市民。



去年11月9日，位於溫江區天府街道游家渡社區的一家共享食堂陸續迎來用餐的居民，其中就有李先生和他老伴。取餐盤、打餐、用餐，李先生邊吃邊誇贊：“味道可以，價錢也划算，兩個人在這用餐很方便。”



據溫江區天府街道綜合便民服務中心主任胡浩介紹，目前街道轄區內共有兩個社區共享食堂，均是社區自營模式。“我們的社區共享食堂不僅可以解決轄區居民、商業門店業主、上班族、外賣小哥等群體的吃飯問題，在正常就餐時間外，共享食堂還會開展政策宣講、社區議事、日常防詐宣傳、健康咨詢等活動，讓‘小食堂’充分發揮出‘大能量’。”胡浩說。



除了共享運動場和共享食堂，溫江區還建造了26座24小時共享留燈書屋。平均每間書屋藏書2000册，提供免費的座位、電源等設施設備，全天24小時向市民開放。溫江區汪家灣社區有一間24小時留燈書屋，社區居民代媛把和孩子一起到書屋閱讀作為陪伴孩子成長的一種方式。自從書屋建好，她每次帶孩子在附近玩耍都會去留燈書屋閱讀。

