廣州：以“綉花”功夫“精雕細琢”

中評社北京1月22日電／據光明日報報導， 近日，記者來到位於廣東省廣州市荔灣區北部的一條古老河道駟馬湧岸邊，只見水清岸綠，風景迷人，紅色的跑步道順著河岸蜿蜒起伏，老人與孩子在冬日暖陽下享受著悠然自得的親水時光。



這條河湧曾因生活垃圾和污水過度排放而受到嚴重污染，水質黑暗發臭，被居民稱作“臭湧”。而沿岸大興土木，也對駟馬湧岸邊的自然風光造成了不小的破壞。



從人人避之不及的“臭河湧”，到恢復往日“一彎春水綠，兩岸荔枝紅”的風采，變化是如何發生的呢？



答案是在城市改造中用“綉花”功夫，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁。



早在2016年，廣州就將駟馬湧列為首批重點整治的35條黑臭河湧之一，經過綜合治理和生態修復，於2017年消除了水體黑臭。



水清之後，2023年，廣州荔灣區以實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”為引領，啟動了駟馬湧濱水環境整治工程，開始以“綉花”功夫在河湧兩岸“精雕細琢”。



“駟馬湧以橋為段，每一段河湧的植被、岸堤高差、地形都不一致，這為濱水環境整治工程帶來了難度。”廣州園林建築規劃設計研究總院有限公司第三設計院院長杜凡表示，為此，駟馬湧濱水環境整治工程“因地施策”，為每一段每一個節點都打造了各具特色的濱水空間。



行至駟馬湧有名的“遛鳥長廊”，只見80米的清新廊道上，聚滿了漂亮的鳥籠，清脆的鳥鳴聲此起彼伏。而前來遛鳥的老人隨走隨停、隨停隨坐，十分愜意。



“駟馬湧周邊居住的老年人多，他們在散步時需要休息，所以我們按照人體工學設計了約45厘米的沿岸坐凳，這個高度老人坐下、起來都不費力，方便他們隨時歇腳聊天。”杜凡介紹。

