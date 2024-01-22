浙江提升優生優育全過程服務

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，為給群眾提供更優質公共服務、為群眾帶來更多獲得感，根據浙江省委省政府部署，浙江大學醫學院附屬婦產科醫院（以下簡稱“浙大婦院”）牽頭實施生育能力保護、出生缺陷防治、母嬰安全守護、幸福分娩促進、優育能力提升、婦幼數智創新等“浙有善育”6項工程，提升優生優育全過程服務，並以此帶動全省婦幼健康服務水平躍升，推動提振生育意願、提高生育能力、提升育兒質量。



浙大婦院黨委書記呂衛國說，目前該院著力建設國家級臨床醫學中心、長三角婦幼健康發展中心和省級婦幼數字化醫療創新中心三位一體的新型醫療健康平台，為建設“國家婦產區域醫療中心”提供支撐。



近年來，浙大婦院在就診服務上“做加法”，在就診環節上“做減法”，以數字化改革為契機，創新就醫流程，疏通就診堵點。如產婦復診，門診推行復診預約，線上開設舒心就診一站式指引、在線復診等服務。目前該院專家預約診療率達80%，產科復診預約率超90%。



此外，浙大婦院牽頭組建浙江省女性生殖健康研究重點實驗室，建設生殖遺傳教育部重點實驗室，成立浙江省婦科重大疾病精準診治研究重點實驗室，開設浙江省生育健康研究中醫藥重點實驗室，融合精準醫學、人工智能等新興技術，在腫瘤治療、輔助生殖技術方面取得重大突破。去年，浙大婦院發起成立浙江省生育力保存聯盟，全省27家醫院加盟，啟動基層公益巡講，提供醫療科普服務。