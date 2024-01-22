全面開展健康家庭建設

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，國家衛生健康委等部門日前印發《關於全面開展健康家庭建設的通知》（以下簡稱《通知》），全面部署健康家庭建設工作。



健康家庭是指家庭成員履行自身健康第一責任，掌握必備的健康知識和技能，踐行文明健康綠色環保生活方式，傳承優良家風家教，家庭環境衛生健康，家庭成員身體、心理和社會生活處於良好狀態的家庭。



《通知》部署了幾方面重點任務：



提升家庭健康素養。開展健康家庭知識普及，加強健康家庭科普宣傳，開展科學育兒理念和知識宣傳，開展老年人認知障礙預防和早期干預知識普及，對家庭成員開展失能失智老年人照護培訓。倡導文明健康綠色環保生活方式，引導家庭成員培養自主自律的生活方式，養成健康的生活習慣。營造健康家庭環境。構建美麗宜居家庭環境，鼓勵村（社區）開展美麗庭院、幸福健康家庭等建設活動，引導家庭成員養成垃圾主動分類的習慣，指導嬰幼兒、老年人家庭進行適幼、適老化改造。營造健康家庭社會環境，建立健全生育支持政策體系，推動建設生育友好型社會。培育優良家庭文化。培育傳承優良家風，深化家庭家教家風建設，深入開展家庭健康促進行動，推動健康成為新時代優良家風的重要內涵。構建新型婚育文化，引導全社會尊重生育的社會價值，倡導適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習。健全健康家庭工作機制。建立家庭健康指導員隊伍。支持計生協推進家庭健康指導員隊伍建設，通過培訓，承擔傳播健康理念、普及健康知識、倡導健康行為、傳授健康技能、開展家庭健康指導服務等任務。