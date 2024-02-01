中評觀察：文化藝術助力兩岸融合新發展

“金甌無缺——海峽兩岸青年當代藝術與文化創意展”所展出的兩岸藝術家作品（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月1日電（記者 李子寧）日前，“金甌無缺——海峽兩岸青年當代藝術與文化創意展”在江蘇南京舉行，本次創意展將建築、繪畫藝術和文化創意跨界相連，全景呈現了來自海峽兩岸四十餘位藝術家的上百組作品，體現了新時代海峽兩岸血脈相連、融合發展的同胞之情。



據筆者瞭解，此次展覽的主題“金甌無缺”寓意兩岸同胞對國家早日統一、復興民族大業的美好期盼。同時展覽也致力於推動兩岸創意人才資源、設計及高校資源、文旅活動資源等互融互通，共同分享和探索一條新時代的民生美育之路。



據筆者觀察，展場內共設有數字藝術、繪畫藝術、文化創意和建築藝術等四大模塊。在數字藝術板塊，來自海峽兩岸的藝術家利用先進數字技術，呈現一系列利用混合媒體、視頻和聲音開展的藝術實踐，為未來兩岸的藝術跨界和融合發展提供了有效的經驗借鑒。



而在繪畫藝術和文化創意板塊，當代架上繪畫在觀念及抽象藝術的影響下，已不再局限於傳統的材料和媒介，和傳統中華文化瑰寶工筆繪畫構成了繪畫藝術的兩條對立統一的主脈絡，並共同指向有關圖像的不懈研究與探索。而文化創意主展則以器物為線索，從陶瓷和日常敘事為載體互聯海峽兩岸，同時跨領域、跨地域呈現精彩紛呈的多樣文創作品與實踐，傳承和弘揚優秀中華傳統文化。



建築藝術展覽呈現的則是根據兩岸地理氣候和人文習慣，因地制宜的一系列建築縮影，承載著人們關於生存與自然作出的空間思考。同時作為物理的載體，為各種各樣的藝術形式提供了共栖之所。

