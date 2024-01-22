建設幸福合作社　合作互助惠老人

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，因地制宜，利用閑置房屋建設幸福合作社；專業培訓，打造身邊養老服務“土專家”和志願者；多方籌資，力保互助養老服務可持續……湖北省咸寧市積極探索以合作互助理念，破解特困低保、經濟困難、空巢獨居、高齡失能等家庭困難老人的養老難題。



日前，湖北省咸寧市咸安區賀勝橋鎮萬秀村嚴天申村灣的幸福食堂裡，穿著綠馬甲的社工、藍馬甲的駐村幹部和幾位身體硬朗的老人一起在廚房裡忙活，洗菜的洗菜，炒菜的炒菜，不一會兒，農家柴火灶煙囪裡就升起了裊裊炊煙，各種食物的香味彌漫開來。幾位80歲上下的老人也慢慢從家裡走來，坐在灶旁一起拉家常。“組裡建起幸福合作社，我們老人的日子越來越好了，月月吃大餐，周周有醫生上門，真想活到100歲！”68歲的婆婆代長生一邊幫廚、一邊樂呵呵地說。



去年6月起，從嚴天申村灣開始，咸寧市逐漸在最基層的村組、社區建起21家幸福合作社，社員由基層黨員、村民或居民、志願者、愛心人士等組成，以合作互助的理念，破解特困低保、經濟困難、空巢獨居、高齡失能等家庭困難老人的養老難題。今年，幸福合作社將在更大範圍內推廣，惠及越來越多的老人。



服務場所：



因地制宜，建到群眾家門口



嚴天申村灣裡都是清一色的黃墻紅瓦小樓，氣派又漂亮，村灣道路乾淨整潔，70歲的唐細臘從田裡幹完農活回來，把沾滿泥土的鞋子放在門外，換了居家鞋才走進自家小樓裡。嚴天申村灣幸福合作社副理事長劉麗霞看見了，笑問：“您進屋還換鞋呀？”唐細臘說：“舍不得踩臟啊！鄉親們來了，得是幹乾淨淨、整整齊齊的。”



唐細臘家有座兩層小樓，平時卻只住著她一個人，老伴不在了，兒子們都在外地打工，一年難得回來幾趟。去年村組合計要建設幸福合作社，沒場地，怎麼辦？大家一商量，幾名村民主動騰出了自家閑置房屋做合作社的活動室和幸福食堂、愛心超市，連房租都不要：“房子空著也是空著，騰出來還有人打理。”“自家老人有人管了，我們在外也放心。”

