趙少康揭藍在“立院”不穩定多數　須集中火力

趙少康表示，“韓江配”必須票票入匭。（照片：趙少康臉書） 中評社台北1月22日電／中國國民黨“立法院”龍頭之爭22日順利落幕，本有意角逐的“立委”傅崐萁在新科“立委”見面會中表態願退讓支持“韓江配”，黨主席朱立倫也在會後表示，國民黨一定團結一致、團進團出。前中廣董事長趙少康22日在臉書發文強調，國民黨“立院”大團結是好的開始，但藍營須體認自己還是不穩定的多數，必須集中火力打團體戰，才能形成一股沛然莫之能禦的力量，證明國民黨已經值得人民信賴。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席。泛藍54席雖為多數，但未能單獨過半。



趙少康表示，國民黨“韓江配”搭檔參選“立法院”正副院長終於底定，傅崐萁委員願意退讓，展現氣度，也是未來國民黨“立院”大團結好的開始。不過，國民黨必須體認，目前“立院”席次52+2（無黨），畢竟還是不穩定的多數，黨中央和每一位“立委”都要守好這52+2票，這次“立院”正副龍頭選舉，必須讓票票入匭，未來在各項法案、預算案以及人事案上，更必須集中火力打團體戰，才能充分展現戰力，形成一股沛然莫之能禦的力量，捍衛民眾的權益！



趙少康指出，在正副院長候選人拍板後，接下來，國民黨“立院”黨團總召人選將成為關注焦點，賴士葆委員已經表態爭取，據說還有其他委員也有意角逐。以“立法院”的運作而言，黨團總召可說是朝野政黨協商攻防的總指揮，必須熟稔議事規則、善用各種協商技巧，尤其在野黨團總召面對行政部門與執政黨的各種軟硬兼施，必須不卑不亢，堅守立場。



趙少康提到，國民黨今年有許多新進的區域和不分區“立委”當選，在“國會”其實面臨實質的世代交替，雖然有年輕“立委”帶頭衝，還是需要熟悉議事運作的老鳥穩定軍心，才能跟“萬年總召”柯建銘周旋。



趙少康強調，面對民眾黨挾關鍵少數要在藍綠間左右逢源，也是國民黨在“立法院”的另一項挑戰。身為“國會”第一大黨，未來必須展現強大的監督能力，並能揭弊興利，證明國民黨已經脫胎換骨，值得人民信賴。