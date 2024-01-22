“朋友圈”，謀“破圈”

中評社北京1月22日電／據人民日報海外版報導，目前，全球社交網絡用戶規模已近50億，中國用戶10.3億。通過社交網絡，人們建立起自己的“朋友圈”，形成了較為固定的使用習慣。



隨著“Z世代”（指1995年至2009年出生的一代人）用戶的不斷湧入，過去以“信息交流”為主要功能的社交網絡開始重構，社交平台紛紛朝著新技術、新方向、新模式“破圈”。



年輕用戶更注重個性化



“能不能在視頻中發布KY評語？”“下列彈幕是否符合社區規範？”“遇到非常明顯的惡意評論該怎麼辦？”……



近日，記者打開某視頻社交平台並完成註冊程序後，收到彈窗提示：需答100道題，得分超過60，才能轉為“正式會員”，否則將無法使用評論、彩色彈幕和私信等基本功能。



開個會員還要答題？這似乎有些不可思議。但是，想要進入“Z世代”的朋友圈，這些考驗幾乎是“標配”。



記者注意到，該平台列舉的題目中包含了很多網絡用語，比如上文提到的“KY”，經檢索才明白，意指“沒眼力見、不會按照氣氛和對方臉色做出合適反應”。記者還在網上看到很多“答題攻略”，攻略下面的評論區裡，不少網友自稱95後或者00後。



“現在的年輕用戶非常重視社交網絡的個性化，他們發明了一套龐大的網絡語言體系，刻意不讓上一輩人理解。想要進入他們的社群，必須‘過五關斬六將’。”北京一家社交網絡平台產品經理朱楠告訴記者。

