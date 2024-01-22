感知社交網絡背後的“詩意”（新媒視點）

中評社北京1月22日電／據人民日報海外版報導，元旦已經過去一段時間，可提起這話茬，鄰居老張還是有點哭笑不得。起因竟是孫子晨晨的一條祝福微信。內容這樣寫道：“祝爺爺新年快樂！事業順利，步步高升，財源滾滾。”



老張說：自己退休已二十多年，哪兒來的“事業順利”“步步高升”？老張打電話給兒子。兒子很不好意思：“事先給晨晨交代了，要好好問候您，誰知這孩子竟隨便在網上復制一條祝福語就發過去了……”



一條信息，折射出互聯網時代的一種值得注意的現象：明明交流更加便捷，但人與人之間似乎多了一層隔閡——親朋好友之間的問候不再像從前那樣走心；一個群里，大家的“表情包接龍”熱情似火，平日碰面卻很少互動；還有的人，在網上口若懸河，包袱一個接一個，回到現實世界卻又“社恐”起來……



人們在網上聯絡更加頻繁，但真正的感情交流反而少了。有人說，現在生活節奏這麼快，談感情？誰有那個時間呐！的確，不少用戶只將社交平台當做工作、學習、生活所必需的“工具”，用以維繫和拓展人脈。但是，社交網絡所承擔的情感交流功能也應該受到更多的重視。有統計報告顯示，全球用戶每天花在社交網絡上的時間達到2小時26分，這麼長的時間，如果只用作“工具化”交流，是不是有點可惜？



一般認為，“交流”一詞的廣泛應用，肇始於古籍中“望河洛之交流兮”這句話，意思是黃河與洛水交匯在一處。兩條河交匯，自然是“你中有我我中有你”般融在一起。人與人的交流，不也是這樣嗎？如果缺乏心靈和感情上的交融，社交的意義便會大打折扣。



聯絡本身，就承載著感情交流的意義。前些年，一首歌頗為流行，歌詞這樣寫道：“從前的日色變得慢，車、馬、郵件都慢，大家誠誠懇懇，說一句，是一句……”在過去“家書抵萬金”的年代，親人、朋友之間的聯絡非常困難，大家也格外珍惜，通信中每字每句都要斟酌再三。記得曾經看到過一位大學教授年輕游學時給母親寫的信，那娟秀的字跡、細膩的情感、真摯的表達，讓人不由心生感動。

