怎樣管好用好住房“養老錢”（金台視線）

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，住宅專項維修資金（以下簡稱“維修資金”）被稱為房屋的“養老錢”，是專項用於住宅共用部位、共用設施設備保修期滿後的維修和更新、改造的資金。



維修資金制度自上世紀90年代建立以來，為保障居民住房安全發揮了重要作用。但近段時間，有不少讀者、網友反映，在申請、使用、管理維修資金過程中，還存在申請難通過“不好用”、監管有漏洞“沒用好”等問題。



就維修資金申請、使用、管理中存在的問題，記者赴河北廊坊市香榭裡舍小區進行採訪。



維修資金使用問題導致小區業主與物業產生矛盾



2023年12月初，記者來到河北廊坊市香榭裡舍小區，正遇到小區水管破裂，兩名工人挖開埋在地下的水管準備維修。一名往樓裡提水的住戶說：“自來水管三天兩頭壞，一壞就要停水。”



一棟高層樓外墻墻皮大片脫落，路過的居民說前一天有塊墻皮掉下來，砸在車上，“幸好沒砸到人”。記者隨機走進一棟樓，發現消防器材箱中沒有滅火器。“消防部門已經多次警告了，小區消防栓裡沒有水，一旦發生火災，非常危險。”一名業主說。



據廊坊經濟技術開發區住房和城鄉建設局負責人介紹，該小區2011年投入使用，共有11棟樓，“物業公司、業委會和業主之間，七八年來矛盾一直沒斷過。”



小區前任物業公司為開發商指定，2017年小區成立業委會，2019年4月清退原物業，引入目前的物業公司。“他們剛進來的前半年，服務非常好。”業主梁先生說。

