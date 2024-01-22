香港2024：開年展現由治及興新氣象

中評社北京1月22日電／據人民日報海外版報導，新一屆區議員履新即積極作為、特區政府“搶人才”“搶企業”奮發有為、粵港澳大灣區加速融合發展……新年伊始，香港生機勃勃，特區政府和社會各界正按國家“十四五”規劃和行政長官施政報告為香港擘畫的藍圖大步前進。



展望2024年，隨著香港基本法第二十三條立法年內完成，香港新經濟動力不斷顯現、社會活力持續增強，香港將進一步搞活經濟、改善民生，展現穩定繁榮、由治及興的喜人景象。



新一屆區議會



展現新氣象新面貌



1月1日，香港特區新一屆區議員宣誓就任。剛剛履新，各區議會便著力完善地區治理、為民服務，為進一步夯實由治及興的社會基礎注入新動能。



搞活經濟、改善民生，是特區政府新一年的兩大施政目標。開年之初，18區區議會已順利召開首次大會，會議有秩序、有效率地進行，其中一項共同議程就是如何提振地區經濟。如油尖旺區擬舉辦“尖咀夜繽紛”、開展水上煙火匯演等；中西區提出了在山頂道花園設立大型地標等方案；觀塘區將美化觀塘公眾碼頭……



春節、元宵節將至，一些區議員正在聯同本區關愛隊進行家訪、派發福袋，如觀塘區關愛隊將派發4000個福袋並進行約2000次家訪；中西區每名區議員將至少探訪25戶住戶，和市民一起迎接祥和熱鬧的新春佳節。



為了帶動地區經濟，1月至5月，18區還將以“日夜都繽紛”為主題舉辦一連串活動，如深水埗區的新興運動、大埔區的“許願夜市”等，展現地區特色，弘揚傳統文化，帶動節日氣氛。各區議會將成立專責工作小組協助推展有關項目。

