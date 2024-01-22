六處遺址考古取得新突破

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，四犋牛窑子遺址、柳青梁遺址、牛光圪旦遺址、孤子渠遺址、吳家梁遺址、納林溝遺址……2023年，內蒙古自治區文物考古研究院考古工作人員在鄂爾多斯市准格爾旗六處遺址中實現了考古新突破。



內蒙古文物考古研究院考古工作人員李倩介紹，2023年考古人員對准格爾旗四犋牛窑子遺址進行了考古發掘，共清理出遺跡現象26處，其中房址11座、灰坑13座、窑址1座、灶1座，出土大量陶片、石器，少數動物骨骼。此次發掘出土的遺物、遺跡是對准格爾旗地區夏商時期歷史資料的重要補充，對研究鄂爾多斯乃至內蒙古中南部地區先秦時期考古學文化、古代人群關係、生業方式等具有重要價值。



位於准格爾旗薛家灣鎮柳青梁村西側的柳青梁遺址，2023年共清理灰坑285座，房址18座，壕溝13條，墓葬1座。考古工作人員高海濤認為，根據出土器物及遺跡形制分析判斷，柳青梁遺址主體年代應在朱開溝文化時期，其中房址內發現的儲煤坑，證明先民們當時便開始對鄂爾多斯地區豐富的煤炭資源進行利用。



在准格爾旗的牛光圪旦遺址，高海濤根據遺跡形態及出土器物分析判斷，Ⅰ區主體年代應在龍山晚期。而Ⅱ區出土陶片年代跨度較大，從仰韶晚期至商周時期皆有發現，但龍山時期陶片占比相對較大，經對灰坑房址形制及其出土器物研究判斷遺址主體時代應為龍山時期。他認為，該遺址的發掘與研究對瞭解內蒙古中南部地區考古學文化序列、社會形態的研究等都具有重要的價值。



在位於薛家灣鎮牛光圪旦行政村孤子渠自然村一處台地上的孤子渠遺址，2023年高海濤共清理灰坑9座，房址5座，出土有石鋤1件，圓陶片12件，殘斷陶環7件及少量殘陶片。“不同年代陶片的發現表明該遺址區文化屬性較為豐富，為證明本地區文化的延續性提供了有力的證據。”高海濤說。



吳家梁遺址以朱開溝文化時期遺存為主，考古工作人員齊溶青表示，“通過對動物骨骼的鑒定，發現該遺址以鹿、羊、牛為主，說明除農業以外，畜牧、狩獵在該遺址中也占有較為重要的地位。”



在納林溝遺址，考古工作人員李智文認定，該遺址新的考古材料對於研究朱開溝文化房址的營造和分布規律，深入探討朱開溝文化所處的社會組織結構、聚落布局及生產生活等，具有重要價值。