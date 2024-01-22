捕捉時代氣象　推進語言創新

中評社北京1月22日電／據光明日報報導，縱觀千年，中國山水畫不僅是對自然山川的真實描繪，更代表著中國人的精神世界。山水繪畫藝術語言的成熟與演進，又反過來將中國人的內在精神視覺化、審美化，從而形塑了中國人的精神世界，也因此形成了與西方藝術截然不同的發展路徑。可居可游的山水繪畫，呈現出中國人崇尚自然、崇尚和諧、崇尚秩序、崇尚理想的獨特價值觀。



進入21世紀以來，山水畫創作在“時代精神”與“語言探索”兩個方向深度開掘，湧現了一大批優秀作品。藝術發展的規律告訴我們，如果沒有時代精神的體現，僅展示單純的技術與技藝，就失去了藝術存在的目的與意義；如果沒有對藝術語言的探索（不僅局限於中國畫筆墨，也包含圖式、構成、色彩、觀念、材料、展陳等涉及視覺效果的所有方面），精神內涵與藝術價值、藝術意義則無所依托。



為此，中國國家畫院力圖將理論與實踐深度融合，從中國山水畫開始，探討中國畫創作的時代精神與語言革新，並於今年1月12日推出“山水畫創作的時代精神與語言革新”學術研討會暨提名展。本次學術研討會秉持開放的胸襟，注重開放性、交流性和啟迪性，選取了周韶華、崔振寬、姜寶林、杜大愷、龍瑞、範揚、薛亮、趙衛、林容生、陳平、何加林、盧禹舜、曹俊、方向、曾健勇等15位當代具有代表性的老中青三代山水畫藝術家，力圖從他們的創作實踐出發，探討改革開放以來特別是新時代以來，中國當代山水畫創作在繪畫語言探索與時代精神表達互為促進方面所取得的成果、值得總結的經驗以及未來的發展方向。



本次展覽策展人、中國國家畫院黨委書記燕東升表示：“為使當代山水畫創作不斷邁上藝術高峰，堅定文化自信、增進文化交流互鑒，一方面藝術家們需要不懈實踐努力，另一方面藝術理論也需要不斷創新突破。為此，國家畫院作為中國美術創作的國家隊，理所應當擔負起時代的重任，這也是我們策劃此次學術研討會暨提名展的初衷。”中國國家畫院副院長徐漣是研討會的學術主持，她闡明了展覽的目的和宗旨，即將理論與創作更加緊密地結合，從當下山水畫創作的現實出發，避免空泛的討論。“理論討論不可能是一蹴而就的，但我們希望通過持續不斷的努力，通過理論與藝術實踐相互促進，努力發現問題，研究問題，解決問題，堅持學術探討，不斷凝聚共識，推動理論建設，構建中國特色藝術話語體系，為中國藝術守正創新、培根鑄魂積極貢獻力量。”她表示。

