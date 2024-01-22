電價漲25%？商總許舒博：住宅與小店應凍漲

台灣商業總會理事長許舒博。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／針對台電公司傳出2023年虧損高達新台幣1985億元，外界推估4月電價將漲幅25%。台灣商業總會理事長許舒博22日透過新聞稿呼籲，上半年消費者物價指數（CPI）年增率2.46%，持續超出2%的通膨警戒線，為避免電價調漲加劇通膨惡化，住宅及小商店用電凍漲。



台媒報導，“經濟部”近期召集台電公司聽取財務狀況與今年燃料走勢預測，會商討要爭取超徵稅收撥補費用，並在23日赴“行政院”報告，台電希望以撥補1500億元為目標。由於台電累積虧損高達3820億元，2024年預估淨損超過2000億元，若要弭平全部虧損，4月電價漲幅需6成，若是以2024年不虧損為目標，漲幅也會有25%，若“行政院”撥補1500億元，漲幅就可往下壓到個位數。



許舒博表示，今年台灣的通膨壓力仍居高不下，加上今年1月起基本工資調漲約4%，已經導致物價在年前不斷上漲。若政府此時調漲電價，企業將面臨經營成本上升，最終轉嫁給消費者，進而導致物價再度上漲，對民生經濟帶來沉重壓力。



許舒博表示，“主計總處”預估今年上半年消費者物價指數（CPI）年增率2.46%，持續超出2%的通膨警戒線。面對原物料價格持續墊高、員工薪資成本節節攀升，以外食族為例，每餐飯錢支出就讓民眾大喊吃不消，為了避免電價調漲加劇通膨惡化，政府面對電價調整應謹慎因應。



許舒博說，近三年來他擔任“經濟部”電價審議會委員，曾多次呼籲，電價調整應優先考量對社會經濟衝擊及民生物價之影響。尤其農曆春節年關將屆，年前物價不斷上漲的同時，希望政府能比照去年9月審議會為利物價穩定，議決電價不調整，維持平均電價每度3.1154元，包含住宅用電700度以下、小商店1500度以下以及農漁及學校用電凍漲，才能有效穩定電價及物價波動，將對民生經濟的衝擊降到最小。



許舒博指出，台灣九成五以上能源仰賴進口，面對長期能源、原物料波動上漲，期盼新的執政團隊應調整多元的能源政策，避免綠能及天然氣拖跨了台電發電成本，穩定基載電力才能提升競爭力。