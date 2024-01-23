縣域經濟將成為新時期共同發展的新引擎

隨著中國經濟結構、產業結構、區域結構、城鄉結構的調整，特別是公共基礎設施的均等化、公共服務水平的均等化、公共政策水平的均等化，將極大提升縣域經濟在中國經濟發展總量中的地位和作用。 中評社北京1月23日電／在百年未有之大變局、百年未有之亂局的變亂交織中，中國經濟的動力和空間在哪裡？這裡提供一點思考：縣域經濟處於城市經濟與農村經濟之間的紐帶地位，它是在縣級行政區劃內的所有經濟類型的綜合，從中國經濟存量要素與增量要素看，將發生歷史性、顛覆性、革命性變化。



縣域經濟將成為增長潛力最大的基本盤



北京日報發表中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲文章表示，過萬億的城市與過千億的縣城經濟容量和經濟潛力最大的區域，若干縣域經濟和城市經濟成為支撐中國經濟長周期高質量發展的基本盤和基礎。縣域經濟也將成為增長潛力最大的基本盤。截至2022年7月，中國縣和縣級市數量分別為1472個和394個，二者共計1866個，千億以上的縣也有40個左右。此外，在百強縣前十名中，江蘇省獨占六席，包攬前四名。值得一提的是，百強縣中有54個縣域進入了“GDP千億俱樂部”，其GDP總量達到8.6萬億元，占全國經濟總量的7.1%。這些“千億縣”具有強大的財政實力，2022年其一般公共預算收入均值達到了1080億元，為國家經濟做出了巨大的貢獻。



全國僅是超萬億的城市和超千億的縣域經濟總量，合計佔中國發展中國經濟總量的50%以上，全部城市經濟和縣域經濟總量加起來佔中國經濟的90%以上。郡縣安，天下安。數量眾多的縣域經濟，尤其是處於頭部的縣域經濟，將使中國經濟具有長周期可持續增長的巨大潛力和空間。



中國縣域經濟正在逐步出現“四個下沉”



文章分析，中國90%的鄉村都是在縣域，縣域經濟相比於城市經濟產業綜合性更強。隨著中國經濟結構、產業結構、區域結構、城鄉結構的調整，特別是公共基礎設施的均等化、公共服務水平的均等化、公共政策水平的均等化，中國縣域經濟正在出現“四個下沉”，這將極大提升縣域經濟高質量發展在中國經濟發展總量中的地位和作用。



一是產業鏈、供應鏈、創新鏈，向縣域經濟下沉。一些頭部縣域已經成為產業供應鏈集群的承載地，如被稱為製造業之都的長沙縣，集聚了三一重工、中聯重科、山河智能和鐵建重工等頭部企業。



二是重大投資和重大項目向縣域經濟下沉。2022年《關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》指出，推進以縣城為載體的城鎮化建設，對促進中國新型城鎮化建設、構建新型工農城鄉關係具有重要意義，需從補齊縣城短板弱項、推進城鄉融合發展、深化體制機制創新等方面展開。



三是市場和消費向縣域經濟下沉。中國電子商務、網絡店鋪和直播帶貨發展很快，與之相關聯的縣域經濟已經成為消費的主戰場和市場的前端，例如拼多多的主要消費群體在三、四線城市和縣域而不是大城市。中國鄉村旅遊資源占全國旅遊資源70%，旅遊人數目前只占國內旅遊總人數30%，旅遊消費還不到國內旅遊消費總額的20%，中國鄉村旅遊還有很大的發展空間和增長潛力。



四是基礎設施投資等公共服務資源下沉。中央公共政策的一個重點是，促進縣城基礎設施和公共服務向縣域經濟延伸，提高縣城與周邊大中城市互聯互通水平，擴大幹線鐵路、高速公路、國省幹線公路等覆蓋面。要提升縣域公共服務供給水平，不斷完善縣城教育、醫療、養老等服務並向鄉村延伸覆蓋，逐步實現基本公共服務均等化，更高水平推動縣城及縣域經濟高質量發展。



“四個下沉”將逐步形成城鄉包括資源的環流和對流，這將極大推動縣域經濟高質量發展。當前以縣域為重要載體的經濟高質量發展，將成為新的階段共同發展的新引擎，衹有縣域經濟實現高質量發展，才能充分釋放出高質量發展的新活力。

