中評社北京1月23日電／近日召開的中央經濟工作會議提出，要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展。人工智能是引領這一輪科技革命和產業變革的戰略性技術,具有很強的溢出帶動性。黨的十八大以來，習近平總書記就人工智能發展與治理作出一系列重要指示。近年來，《新一代人工智能發展規劃》《關於加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》等文件相繼出台，傳遞出中國高度重視人工智能發展應用的強烈信號。



光明日報發表清華大學文科資深教授，校學術委員會副主任陳國青、清華大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院特約研究員孫辰朔文章表示，當前，數字化演進正經歷數智賦能的新階段，人工智能呈現出大數據驅動、人機協同、跨界融合、群智開放等新特徵，將持續對經濟發展、社會治理、國際格局產生重大而深遠的影響。隨著人工智能技術向經濟社會發展各領域加速滲透，應充分發揮中國海量數據規模和巨大應用市場等多重優勢，統籌算法、數據、算力協同發展，加強人工智能和實體經濟深度融合，培育新場景新模式、推動產業轉型升級、促進提高全要素生產率，以人工智能高水平應用為高質量發展添薪續力。在這一過程中，要著力實現人工智能與人力資本優勢互補、人工智能與產業發展深度融合、人工智能與保障改善民生結合。



文章提出，讓人工智能與人力資本優勢互補。人工智能技術是當前引領生產力變革的重要力量。從以人為主到人機共創，人工智能正在重塑微觀主體行為和生產關係。一方面，人工智能技術的加速應用，短期內可能會在特定技能領域帶來勞動力替代效應；另一方面，高水平運用人工智能技術，將在長期內帶來人力資本價值、創新能力、就業質量的有效提升。激發人工智能技術活力，需要突出人的重要性，更好體現創新創造、人力資本導向，重視發揮人的才能與創造性優勢，使人類的生命體驗、思維意識、創造性思想與機器的大規模計算、分析、生成能力相得益彰。著力推動技術進步與人力資本增值互利互促，加快勞動力知識更新、技能成長，促進高質量充分就業。加強人工智能領域人才培養力度，打造多層次人才培養平台，為科技和產業發展夯實人才支撐。



讓人工智能與產業發展深度融合。根據相關數據統計，2022年，中國戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重超過13%，其中規模以上工業戰略性新興產業增加值增速快於規模以上工業增加值增速。作為新一輪產業變革的重要驅動力量，人工智能已在研發設計、生產製造等領域嶄露頭角。有研究預測稱，到2030年，中國人工智能核心產業規模或超過1萬億元，帶動相關產業規模超過10萬億元。推進人工智能賦能各行各業形成新質生產力，需加快推動數字產業化和產業數字化轉型，通過夯實算法、數據、算力等人工智能技術底座，發展壯大數字經濟核心產業。各行業與企業從實際情況出發，協調數字化轉型過程中的“破”與“立”、長期目標與短期目標、供給與需求匹配等多重因素，善於利用人工智能挖掘數據要素價值，優化重組生產經營各個環節，促進生產經營和產業發展提質增效。持續推動購物消費、居家生活、旅遊休閑、交通出行等各類人工智能應用場景的開發、開放和創新，以創新場景下的高水平應用為牽引，使人工智能技術在賦能實體經濟、創造美好生活的過程中實現價值釋放和迭代演進。



讓人工智能與保障改善民生結合。近年來，人工智能為教育、醫療、文化、體育、助殘、養老等民生領域提供了一些新的智能化解決方案，提高了相關工作的成效和人們的生活品質。推動人工智能在人們日常工作、學習、生活中的深度運用，將讓人們享有更加便捷高效智能的工作方式和生活方式，更好滿足人們對更高品質生活的需求，這也是發展人工智能的題中應有之義。未來，應當加強人工智能同社會治理的結合，充分利用公共數據和人工智能技術，開發適用於政府服務和決策的智能系統，促進提升社會治理效能。加強人工智能技術自身創新和使能創新，增強算法的可解釋性，提高數據質量，使人工智能在安全、可靠、可控的前提下提供服務。不斷加強人工智能相關法律、倫理規範、政策體系研究與建設，促進人工智能更好賦能經濟社會高質量發展。





