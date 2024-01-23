把握節奏力度擴大金融開放

中評社北京1月23日電／擴大金融開放是我國長期堅持的政策導向，開放的大門只會越開越大。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記強調“要通過擴大對外開放，提高我國金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和規則影響力”，同時要求“穩慎把握好節奏和力度”。



大幅放寬金融服務業市場准入，不斷完善外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度；積極推動金融市場雙向開放，形成涵蓋股票、債券、衍生品及外匯市場的多渠道、多層次開放格局……近年來，我國對標高質量發展和高水平開放要求，深入推進金融業開放，取得突破性進展。同時，積極參與全球經濟金融治理，在綠色發展、健全區域金融安全網等重要議題方面貢獻中國智慧，在危機救助和疫後復甦中展現大國擔當，為維護全球金融穩定貢獻了中國力量。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。在此背景下，習近平總書記對金融高水平開放指出了明確方向，也提出了更高要求。要深化對金融本質和規律的認識，統籌國內國際兩個大局，以提高金融資源配置效率和能力為抓手，通過金融資產、金融市場和金融機構的有序調整，形成優勝劣汰、正向激勵的市場環境，實現高效率資金供給。為避免國際金融市場波動過快傳導，必須加快構建中國特色現代金融體系，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，提振信心，激發市場活力。



金融發展要以增強國際競爭力和規則影響力為目標，促進全球金融治理不斷完善。全球金融監管改革雖進展明顯，但高杠杆、高泡沫等風險仍在積累，貨幣政策負面外溢效應明顯增強，跨境自由流動的可兌換數字貨幣的出現和發展，要求各國央行及國際組織密切監管合作，因此，完善全球金融治理迫在眉睫。我們應積極參與國際金融合作和治理，推動全球金融治理朝著更加公正合理的方向發展。



中央金融工作會議提出，穩步擴大金融領域制度型開放。金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。要以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放，落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，對標國際高標準經貿協議中金融領域相關規則，精簡限制性措施，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性，規範境外投融資行為，完善對共建“一帶一路”的金融支持。要加強境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平，積極參與國際金融監管改革。



擴大金融高水平對外開放，不僅要“走得快”還要“走得穩”，穩慎把握好節奏和力度。金融安全是國家安全的重要組成部分。需認識到，金融業開放不必然增加風險，但必須未雨綢繆，堅持擴大開放與維護金融安全並重，不斷提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，守住開放條件下的金融安全底線。



來源：經濟日報 作者：金觀平



