稅收晴雨表映射經濟成色

中評社北京1月23日電／5.2%！2023年中國經濟年度“成績單”揭曉，全年經濟社會發展主要預期目標圓滿實現。稅收與經濟關係密切，是經濟運行的“晴雨表”。同期發布的全年稅收數據，反映出經濟發展的分量和成色。



經濟決定稅收，稅收反映經濟、反作用於經濟，從稅收數據可以看出經濟運行以及市場活力、企業效益的態勢。2023年，稅務部門組織稅收收入15.9萬億元，有效夯實財力保障基礎。從財政運行總體形勢看，財政收入與經濟運行態勢大體一致，並通過保持較大支出力度，充分發揮積極財政政策效能，有效助力經濟回升向好。



“晴雨表”體現在減負增活力上。減稅降費是減輕經營主體負擔、支持經營主體紓困發展的關鍵性舉措。2023年，我國延續優化完善一系列稅費優惠政策，大部分政策直接延續至2027年底，重點支持小微企業和個體工商戶發展、支持高水平科技自立自強等，全年新增減稅降費及退稅緩費超2.2萬億元，有效助力穩定市場預期、激發市場活力。值得關注的是，這是在我國已連續多年實施大規模減稅降費的基礎上取得的，政策力度一再“加碼”，經營主體稅費負擔一再減輕。寬鬆的稅收營商環境，催生出更多經營主體。統計顯示，2023年前11個月，全國新設經營主體3020.4萬戶，同比增長10.5%。經營主體提質擴容，為經濟發展奠定了堅實基礎。



“晴雨表”體現在創新增活力上。創新是引領發展的第一動力，企業是科技創新主體，而企業創新需要加大研發投入。研發費用加計扣除政策針對性強，對於支持企業創新發揮著重要作用，簡單說，就是企業研發投入越多，享受的所得稅優惠越大。2023年，國家將符合條件的企業研發費用加計扣除比例由75%提高至100%，並明確作為一項制度性安排長期實施。2023年前三季度，全國企業申報享受研發費用加計扣除金額1.85萬億元。同時，2023年全社會研究與試驗發展經費投入持續加大，達到33278.2億元，研發經費投入強度達到2.64%。稅收大數據還顯示，享受研發費用加計扣除優惠政策企業的利潤率為7.4%，高出全部企業平均水平。正是政策力度加大，產生更明顯激勵作用，推動創新投入穩步增加，增強了企業活力和效益，高質量發展成色更足。



我國經濟持續穩定恢復，運行態勢回升向好，為稅收增長提供了可靠的源流。同時也應該看到，當前外部環境依然複雜嚴峻，國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等不利因素尚需克服，經濟進一步回升向好還面臨一些困難和挑戰，財政收入特別是稅收增長也存在一定壓力。在此情況下，一方面要堅持通過發展經濟夯實稅收增長基礎，另一方面要持續推進減稅降費助力經營主體紓困發展，實現“放水養魚”，進而涵養稅源。



中央經濟工作會議提出，積極的財政政策要適度加力、提質增效，要求落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。當前，經營主體還面臨較大困難，紓困解難既關係經濟發展，又關係就業民生，減稅降費作為宏觀調控重要工具應該繼續發揮效用。對於已出台的政策，要落實落細，讓各項稅費優惠精準直達、效應充分釋放，更好惠及經營主體。同時，研究出台新的減稅降費政策，突出精準性、有效性，更好增強科技創新和製造業的發展動能，推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。



來源：經濟日報 作者：曾金華



